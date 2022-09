Hrabko: Rusko "špeciálnu vojenskú operáciu" prehráva, preto mobilizuje

Pre Slovensko to znamená najmä to, že by sme mali očakávať dlhšie trvanie konfliktu. V TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko.

Dodal, že nie je dôležité, či bude Rusko naďalej trvať na termíne „špeciálna vojenská operácia“ alebo prizná, že ide o oficiálne nevypovedanú vojnu. „Tento krok môže mať dôsledky dovnútra Ruska, ak sa to má dotknúť rodín 300.000 záložníkov. Môže to vyvolať nálady, s akými ruský prezident dnes nepočíta,“ upozornil Hrabko. Na podstate samotnej vojenskej operácie sa podľa neho rozhodnutím o čiastočnej mobilizácii nezmenilo nič.

Skutočnosť, že sa septembrovú schôdzu parlamentu podarilo otvoriť až na druhý pokus po týždeň trvajúcich rokovaniach, považuje Hrabko za upozornenie vládnej menšine, že v parlamente už nemôže automaticky počítať s priechodnosťou svojich návrhov.

Väčšiny v parlamente budú podľa neho „tekuté“ a budú sa meniť od zákona k zákonu. V takomto prípade má podľa neho väčší význam sledovať jednotlivé konkrétne hlasovania, ako verbálne vyhlásenia politických strán. „Všetci vidíme, v akej situácii sa krajina nachádza. Môžeme hovoriť o inflácii a potrebných opatreniach, to je základná úloha, ktorú by mali splniť. Sľuby tu už počúvame dlho,“ pripomenul Hrabko.

Parlament väčšinou 97 hlasov posunul do druhého čítania novelu ústavy, ktorá má v budúcnosti umožniť skrátenie volebného obdobia ústavným zákonom alebo referendom. Exministerka spravodlivosti Mária Kolíková (SaS) však už dnes avizuje pozmeňujúci návrh, ktorý by možnosť referenda o skrátení volebného obdobia zrušil.

„Treba počkať, ako bude znieť ten pozmeňujúci návrh, prípadne, aké ďalšie pozmeňujúce návrhy padnú. Zachytil som názor Roberta Fica (Smer-SD), že bez referenda by to nebolo prijateľné, ale aj to je iba rétorika,“ reagoval Hrabko.

Ak by uspel pozmeňujúci návrh, ktorý by z novely vypustil možnosť referenda, stále by podľa neho malo zmysel novelu podporiť. Upozornil, že Slovensko aktuálne nemá v ústave žiadny nástroj na riešenie patovej situácie v parlamente. „Ak sa to odmietne, nebude nič. A referendum sa tam môže doplniť aj niekedy v budúcnosti,“ uzavrel Hrabko.