Ceny letov z Moskvy po Putinovom oznámení prudko stúpli, niektoré sa úplne vypredali

Tento vývoj nastal po oznámení ruského prezidenta Vladimira Putina, že vyhlasuje v Rusku čiastočnú mobilizáciu záložníkov. Tá sa začína už v tento deň a má pomôcť ruských silám bojujúcim na Ukrajine. Informácie priniesol webový portál britskej spravodajskej televízie Sky News.

Lety spoločnosti Turkish Airlines smerujúce z Moskvy do miest ako Istanbul či Belehrad patria k tým, o ktoré je veľký záujem.

Okolo polnoci z utorka na stredu bezpečnostný analytik Konrad Muzyka zdieľal screenshot (snímku obrazovky) zachytávajúci stredajší let do Istanbulu a jeho cenu 80.000 rubľov, čo je necelých 1200 libier (cca 1320 eur).

Snímka tiež ukazovala, že lety naplánované na tejto trase boli dostupné každý deň najmenej do budúceho utorka.

All flights to Istanbul from Moscow are now sold out. https://t.co/OMKmt2w11P pic.twitter.com/7FboN5p5Ow