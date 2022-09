MŽP aj poslanci chcú viac peňazí z predaja emisných povoleniek na pokles emisií

Rezort tvrdí, že poslanecké návrhy, ktoré sú aktuálne predložené v Národnej rade SR, s nimi vopred nekonzultovali. Pre TASR to uviedol štátny tajomník MŽP Michal Kiča. K ministerskému návrhu ukončili medzirezortné pripomienkové konanie, pretrváva tam však rozpor s ministerstvom financií.

Poslankyňa parlamentu Anna Zemanová (SaS) aj poslanec Jaroslav Karahuta (Sme rodina) navrhujú, aby sa výška použiteľného ročného výnosu z dražieb emisných kvót zvýšila zo súčasných 30 percent na 70 percent. Karahuta ďalej chce, aby sa 35 percent výnosu Environmentálneho fondu z dražieb emisných kvót použilo na kompenzácie pre priemyselné podniky. Zároveň by sa na činnosti enviropolitiky a znižovania emisií skleníkových plynov malo namiesto 20 percent použiť desať percent výnosu z emisných kvót.

Ministerstvo podľa Kiču podporuje návrh väčšieho rozsahu prerozdeľovania príjmov Envirofondu z obchodovania s emisnými kvótami, no tvrdí, že ich novela je oveľa komplexnejšia. Návrh poslanca Karahutu by viedol k zníženiu alokácie na environmentálne projekty. „Znížila by sa tak podpora mestám a obciam na realizáciu vodovodov a kanalizácií,“ poukázal.

Navrhované zvýšenie podpory pre priemysel by podľa Kiču neviedlo k splneniu podmienok Európskej komisie. Európska legislatíva požaduje, aby sa kompenzácia zvýšených cien elektriny v dôsledku zvýšenia cien emisných povoleniek viazala na zvyšovanie energetickej efektívnosti prevádzok, podielu obnoviteľných zdrojov energie či klimaticky neutrálnu skladbu energetického mixu. „Takto zvýšené prostriedky, ako sa navrhujú v tomto zákone, by neboli upotrebiteľné a využiteľné,“ povedal Kiča s tým, že predkladateľov oboch návrhov upozornili a diskutujú s nimi.

Novela z dielne ministerstva životného prostredia upravuje aj iné oblasti, ktoré sú prenesené z európskej legislatívy. Navrhuje, aby sa percento použiteľného výnosu z predaja emisných kvót v dražbách zvýšilo z doterajších 30 na 50 percent. „Je žiaduce, aby bola schválená práve táto verzia návrhu zákona,“ poznamenal Kiča. Dodal, že MŽP rokuje s ministerstvom financií, aby rozpor odstránili. Verí, že energetická kríza rokovania urýchli.