Peter Fiabáne predstavil kandidátov Teamu Žilina

„Žilina potrebuje kontinuitu – pokojné a skúsené vedenie, ktoré dotiahne veľké, rozbehnuté projekty do konca, a ktoré zvládne problémy či krízy, ktoré sa na nás valia. Primátor toto všetko samozrejme nedokáže, pokiaľ nemá funkčný vzťah s mestským zastupiteľstvom, inými slovami poslaneckú väčšinu,“ vysvetľuje P. Fiabáne.

Ako ďalej uviedol, do týchto volieb ide ako kandidát, ktorý ukázal, že vie konštruktívne spolupracovať s najväčšími poslaneckými klubmi v zastupiteľstve. Aj napriek občasným nezhodám a rozdielom v pohľadoch, na dôležitých veciach sa vždy podarilo nájsť zhodu a v tomto nastavení chce pokračovať aj v nasledujúcom volebnom období.

Aj preto nebolo jeho cieľom postaviť 31 kandidátov, ktorí by konkurovali súčasným poslancom, s ktorými má dobrú spoluprácu. Do komunálnej politiky chcel priniesť nové tváre s dobrým príbehom, so silným vzťahom k Žiline, ľudí, ktorí sú bezúhonní a majú ako poslanci čo ponúknuť. Takýchto kandidátov sa podarilo združiť v Teame Žilina

Peter Fiabáne nadchádzajúce voľby považuje za referendum o tom, či má Žilina pokračovať v nastúpenej ceste a dobre rozbehnutých aktivitách, alebo bude zase začínať odznova, resp. sa vráti do minulosti. „Jedným z mojich cieľov ako primátora bolo odstrihnúť Žilinu od chýb minulosti a rozbehnúť ju správnym smerom. Do veľkej miery sa nám to podarilo, ale nebolo to vôbec jednoduché. Preto nechcem, aby sa staré časy opäť vrátili do Žiliny a nechcem ani, aby sa tu opäť začínalo odznova. Bola by to premrhaná príležitosť,“ hovorí Fiabáne.

Kandidáti spoločnej kandidátky Team Žilina:

Iveta Sedláková, Ing., PhD., 56 r., súdna znalkyňa, volebný obvod č.1

Olesia Besaraba, 46 r., finančná poradkyňa, politologička, volebný obvod č.1

Lucia Faltinová, MA, 52 r., prekladateľka (SZČO), volebný obvod č.1

Ján Leľak, Ing., PhD., 45 r., stredoškolský učiteľ, volebný obvod č. 2

Július Šottník, Mgr., 33 r., SZČO, volebný obvod č. 2

Michal Janásek, 41 r., SZČO, volebný obvod č. 4

Ján Ničík, Ing., 52 r., kníhkupec, volebný obvod č. 5

Albert Mehly, 33 r., poisťovací poradca, obchodník, volebný obvod č. 5