HOAX: Video s Ursulou von der Leyenovou nie je o šetrení energiami či vodou

Video je z marca 2020, teda zo začiatku prvej vlny pandémie ochorenia COVID-19, a jeho účelom bolo ukázať správny spôsob umývania rúk ako formy prevencie pred koronavírusom SARS-CoV-2. V zavádzajúcich príspevkoch zo septembra 2022 sa však tvrdí, že má ísť o ukážku opatrení, ako správne šetriť energiami či vodou. TASR na dezinformácie upozorňuje v spolupráci s tlačovou agentúrou AFP.

Video, na ktorom si Ursula von der Leyenová umýva dôkladne ruky mydlom za zvukov Ódy na radosť, hymny Európskej únie (EÚ), zdieľali na Facebooku začiatkom septembra 2022 stovky ľudí s tvrdeniami, podľa ktorých vraj predsedníčka EK ukazuje, ako šetriť energiami počas energetickej krízy. Obdobný obsah sa šíril aj prostredníctvom dezinformačných kanálov na Telegrame.

"Are you Fuc*ing kidding me?"

The head of the European Commission, Ursula von der Leyen, demonstrates how to save water while washing hands. pic.twitter.com/DaKhIcFozc