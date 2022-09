SaS podporí novelu ústavy o možnosti skrátiť volebné obdobie, Kolíková chce ísť po vzore ČR

Poslanci Národnej rady (NR) SR za SaS podporia v prvom čítaní návrh novelizácie Ústavy SR z dielne Sme rodina, ktorým by sa zakotvila možnosť skrátiť volebné obdobie. V diskusii k návrhu to oznámil šéf SaS Richard Sulík. V druhom čítaní chce jeho strana pripraviť pozmeňujúci návrh.

„Občania majú mať možnosť, keď boli evidentne oklamaní volebnými sľubmi, povedať, že toto sme si nezvolili a chceme to zmeniť,“ vyhlásil Sulík. Poukázal tiež na to, že referendum má vysoké bariéry, keďže z množstva ľudových hlasovaní sa prekročilo kvórum 50 percent len raz. Pozmeňujúcim návrhom by chceli poslanci SaS dosiahnuť právne čistejší spôsob na rozpustenie parlamentu a následné predčasné voľby. „Ako budeme hlasovať v druhom čítaní, neviem povedať, pretože jedna vec je osobný názor a druhá jednota klubu,“ dodal.

Poslankyňa Mária Kolíková (SaS) nepovažuje referendum za dobrý nástroj na skracovanie volebného obdobia. Pri patovej situácii je však podľa nej dobré mať riešenie. Chce ísť po vzore Českej republiky, čiže využiť možnosť tzv. samorozpustenia, keď o tom ústavodarcovia rozhodnú a následne to potvrdí hlava štátu. Budú o tom ešte diskutovať v rámci klubu.

Jeden z predkladateľov Miloš Svrček (Sme rodina) povedal, že diskutovať sa môže napríklad aj o tom, že by sa možnosť skrátiť volebné obdobie, teda vyhlásiť o tom referendum, netýkala prvého ani posledného roka volebného obdobia.

Poslanec Milan Vetrák (OĽANO) ešte nevie, aký bude postoj poslancov OĽANO, bude to podľa neho výsledkom politických rokovaní. Ústavný súd (ÚS) SR podľa neho povedal, že ak chceme mať takúto úpravu, musíme to do Ústavy SR dať, no nepovedal, že máme zlú ústavu. Volebný program OĽANO podľa neho hovorí, že predmetom referendovej otázky nemá byť skrátenie volebného obdobia.

Zaradenie tohto bodu v úvode schôdze bolo podľa Erika Tomáša (nezaradený) spoločnou podmienkou podstatnej časti opozície, aby pomohla otvoriť schôdzu. Návrh je podľa neho veľmi dôležitý aj vzhľadom na nález ÚS z roku 2021. Ľudia podľa neho majú mať právo odňať moc a skrátiť volebné obdobie. Boris Susko (Smer-SD) poukázal na to, že ÚS nespochybnil právo občanov v referende alebo poslancov skrátiť si volebné obdobie. Myslí si, že poslanci majú povinnosť zakotviť to do ústavy.