Uzavretie obchodnej dohody s USA môže po brexite podľa Trussovej trvať roky

„V súčasnosti neprebiehajú žiadne rokovania s USA a nepredpokladám, že sa začnú v krátko- až strednodobom horizonte,“ povedala britská premiérka novinárom počas letu do New Yorku na 77. Valné zhromaždenie OSN.

Bývalý britský premiér Boris Johnson presadzoval obchodnú dohodu s USA a označoval ju za prínos brexitu. Neskôr však musel priznať, že Washington sa musí venovať dôležitejším záležitostiam, píše Sky News.

Trussová opakovane oznámila, že Británia jednostranne zmení dohodu s EÚ o pravidlách v Severnom Írsku alebo od nej odstúpi. Americký prezident Joe Biden to opakovane kritizoval a pohrozil, že to by obe strany od uzavretia dohody ešte viac vzdialilo, píše DPA. Londýn žiada zrušenie hraničných kontrol na poľnohospodárske produkty a ďalší tovar. Pohrozil, že bude konať jednostranne v prípade, ak sa nenájde spoločné riešenie - a pripravil aj súvisiacu legislatívu. Britský parlament sa jej venoval v lete a Snemovňa lordov by sa ňou mala zaoberať v polovici októbra.

Za prioritu stretnutia so zahraničnými partnermi na pôde OSN Trussová označila „kolektívne riešiť ruskú agresiu“, píše Sky News.

Premiérka takisto vyjadrila záujem uzavrieť obchodnú dohodu s Indiou a s Radou pre spoluprácu arabských štátov Perzského zálivu (GCC). Británia vo februári oficiálne požiadala o pripojenie sa ku krajinám Tichomoria, ktoré medzi sebou uzavreli Komplexnú a progresívnu dohodu pre transpacifické partnerstvo (CPTPP).

Trussová bola ministerkou zahraničných vecí (2021-22) a ministerkou pre zahraničný obchod (2019-21). Líderkou Konzervatívnej strany a premiérkou sa stala 5. septembra tohto roka a kráľovná Alžbeta II. ju o deň neskôr oficiálne poverila zostavením vlády.