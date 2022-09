SaS bude v parlamente hlasovať podľa programu strany. Necítime sa viazaní dohodami, tvrdí Sulík

Poslanci Národnej rady (NR) SR za SaS sa necítia viazaní žiadnymi dohodami. Pri jednotlivých bodoch programu sa zariadia podľa toho, či sú v súlade s programom strany a prospešné pre krajinu. Avizoval to predseda strany Richard Sulík na utorkovej tlačovej konferencii.

„Mali sme snahu sa dohodnúť, naša snaha bola prekrútená Igorom Matovičom (OĽANO), ktorý na jednaní ani nebol,“ doplnil Sulík s tým, že ešte na piatkovom (16. 9.) stretnutí dali návrhy koalícii. Vyzvali tiež na predloženie bodov, na ktorých jej záleží, s tým, že následne sa SaS rozhodne. Odmieta, že by SaS dala ultimátum na ďalší postup až po schválení svojich bodov. „Neevidujeme žiadne dohody, pri každom bode budeme hlasovať podľa toho, čo je v súlade s programom SaS,“ dodal.

Podľa Sulíkových slov sa v programe schôdze nájdu body, ktoré by podporili, ale aj mnoho takých, pri ktorých sa „chytajú za hlavu“. Ozrejmil, že pri viacerých bodoch by boli ochotní ustúpiť a podporiť ich, ak zas koalícia podporí niektoré ich zmeny.

Líder SaS tiež poznamenal, že pri procedurálnych návrhoch a zmene programu schôdze sa ukázalo, že ich bývalí koaliční partneri nemajú až taký veľký záujem na dohode s SaS. Aj preto podľa jeho slov nahlasovali liberáli za program schôdze. Poukázal i na to, že predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) zaradil do úvodu rokovania návrh na zmenu ústavy v súvislosti s predčasnými voľbami. Pripomenul, že to bola požiadavka opozičného Smeru-SD. „Berieme to na vedomie, podľa toho sa zariadime,“ podotkol.