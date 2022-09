Klimatickú zmenu pociťujú aj lyžiarske strediská, takto zmierňujú jej dopady

"Počas poslednej zimy sme zaznamenali viac veterných dní ako po iné roky, ktoré ovplyvnili prevádzku. Evidujeme tiež väčšie výkyvy teplôt medzi teplotnými minimami a maximami v kratšom časovom intervale v rámci jednotlivých ročných období," uviedol pre TASR hovorca Tatry Mountain Resorts Marián Galajda.

Počas posledných dvoch sezón však mali, naopak, vo Vysokých Tatrách dostatok snehu a lyžovačka sa tak končila v rekordných termínoch 8. mája 2022 a 12. mája 2021. V oboch prípadoch sa lyžovalo na prírodnom snehu v Lomnickom sedle, respektíve mixe prírodného a technického snehu na Štrbskom Plese. V zime okrem prirodzených zrážok využívajú na zasnežovanie zachytenú vodu, ako aj vodu z jestvujúcich prírodných zdrojov, z ktorých odoberajú povolené množstvo. Čistú vodu len v inom skupenstve, teda vo forme snehu, vracajú potom späť do prírody prakticky v tej istej lokalite a do toho istého povodia.

„Všetky novobudované objekty riešime tak, aby sa minimalizovali energetické straty. Súčasťou starostlivosti je výsadba zjazdoviek certifikovanými trávnatým semenom, starostlivosť o zjazdovky, ako kosenie, mulčovanie či zaseňovanie pre udržanie vlhkosti v pôde. Podľa potreby dosádzame aj stromy, pri úprave zjazdoviek v zime využívame satelitné technológie na zisťovanie množstva snehu, aby sme šetrili pohonné látky a minimalizovali uhlíkovú stopu. Vo všetkých novopripravovaných projektoch plánujeme opatrenia na minimalizovanie dosahov vrátane zelených striech,“ priblížil Galajda spôsoby zmierňovania dosahov zmien klímy.

V neďalekej Bachledovej doline v spolupráci s obcou pripravujú projekt viacúčelovej vodohospodárskej nádrže, ktorá bude mať protipovodňovú a protipožiarnu funkciu a zlepšiť má aj vodné hospodárstvo. „Počas neskorej jesene ju budeme využívať aj na zasnežovanie,“ uviedla marketingová manažérka strediska Bachledka Ski&Sun Martina Múdra. Akumulačná nádrž s objemom 15.000 kubických metrov je navrhovaná severne od dolného parkoviska nad križovaním Slobodovho potoka a lesnej cesty. Svahy hrádze zrekultivujú a zatrávnia. Jej ďalším účelom bude zadržiavanie prietokov toku v čase zvýšených a extrémnych vodných stavov a prívalových dažďov, aby ochránila stredisko a zariadenia infraštruktúry v nástupnom centre.

V rámci opatrení majú všetky nové stavby v stredisku zelené strechy, pokiaľ to je stavebne možné. Nový objekt pri vrcholovej stanici lanovky je dokonca celý vsadený do svahu, vďaka čomu nie je nutné priestory v lete až tak ochladzovať a v zime vykurovať. „Zeleň a stromy v stredisku dopĺňame neustále, spevnené plochy sú často zo zatrávňovacích dielcov, aby mohla voda vsiakať do zeme,“ doplnila Múdra.