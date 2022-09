EÚ si chce stanoviť ambicióznejší cieľ znižovania emisií, ukazuje návrh

V návrhu rokovacieho mandátu EÚ pre novembrovú klimatickú konferenciu COP27 sa uvádza, že Únia má v úmysle aktualizovať svoj tzv. vnútroštátne stanovený príspevok (NDC) k plneniu Parížskej dohody z roku 2015.

EÚ, tretí najväčší producent emisií na svete, prisľúbila znížiť svoje čisté emisie do roku 2030 o 55 percent v porovnaní s úrovňami z roku 1990. Je to jeden z najambicióznejších cieľov spomedzi veľkých ekonomík, približuje Reuters.

Predstavitelia Únie dúfajú, že tento cieľ bude možné ešte o niekoľko percent zvýšiť. Dôvodom je to, že súbor klimatických opatrení EÚ zameraný na 55-percentnú redukciu emisií bol predložený v júli 2021 a odvtedy boli jeho časti upravené na ambicióznejšie.

Podľa citovaného návrhu je EÚ pripravená „vo vhodnom čase“ aktualizovať svoj NDC v súlade s konečnou verziou plánu Fit for 55, teda balíka klimatických opatrení, o ktorých rokujú členské štáty a europoslanci. Rokovania by sa podľa očakávaní mali skončiť až budúci rok, nie je preto pravdepodobné, že by Únia mohla potvrdiť nový cieľ pred konferenciou COP27.

Návrh rokovacieho mandátu sa ešte môže zmeniť, kým ho krajiny EÚ v októbri schvália, upozorňuje Reuters.

Niektorí odborníci uviedli, že ak by EÚ jasne oznámila, že si plánuje stanoviť vyšší cieľ, zväčšilo by to tlak na ostatných producentov emisií. V roku 2023 bude OSN preskúmavať ciele všetkých krajín a to, ako ich hodlajú plniť.