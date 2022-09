V Bratislave odštartovali výstavu Zátopek: ...když nemůžeš, tak přidej!

Exteriérová výstava pod názvom "Zátopek: ...když nemůžeš, tak přidej!" pripomína sté nedožité narodeniny športovca.

„Som rád, že môžeme symbolicky presne na deň nedožitého stého výročia pripomenúť vonkajšou výstavou na nábreží Dunaja jedného z najvýznamnejších československých športovcov Emila Zátopka,“ uviedol veľvyslanec Českej republiky na Slovensku Tomáš Tuhý. Organizátori podľa jeho slov plánujú, že po Bratislave bude výstava predstavená aj v ďalších slovenských mestách.

„Ide o sieťový projekt Českých centier. Výstava už prebehla v Mníchove, Varšave a teraz štartuje na Slovensku a vo Švédsku,“ približuje rozsah akcie riaditeľka Českého centra v Bratislave Monika Koblerová.

Emil Zátopek, rodák z Kopřivnice, je dodnes najslávnejším československým bežcom a držiteľom štyroch zlatých a jednej striebornej olympijskej medaily. Najväčšie úspechy zaznamenal na letných olympijských hrách v Helsinkách v roku 1952. Vo svojej dobe bol aj držiteľom svetových rekordov v behu na päť, desať, 20, 25 a 30 kilometrov. Za svoje úspechy vďačil tvrdým tréningom, pretože trénoval za každého počasia a jeho tréningové metódy – najmä intervalový beh – patria dodnes medzi najúčinnejší spôsob prípravy. Zátopek priniesol do sveta behu revolúciu, čo okomentoval slovami: „Keď som začínal behať, nikto netrénoval tak ako ja. A keď som končil, tak tým spôsobom trénovali všetci.“

Expozícia zachytáva jeho najväčšie športové úspechy, ale aj strety s komunistickou ideológiou a vzťah s manželkou, taktiež olympijskou víťazkou, Danou Zátopkovou. „A to na dvadsiatich ilustráciách, ktoré pochádzajú z knihy Zátopek, když nemůžeš, tak přidej! Autorom výstavy, rovnako ako autorom knihy, je Ján Novák. Expozíciu tvoria ilustrácie Jaromíra 99, ktoré boli použité v spomínanej knihe,“ dodáva České centrum v Bratislave, ktoré výstavu organizuje spolu s veľvyslanectvom ČR v Bratislave a Českým olympijským výborom v rámci českého predsedníctva Rade EÚ.

Výstava v Bratislave potrvá do 21. novembra.

Organizátori avizujú, že na odkaz Emila Zátopka môže po celý september nadviazať ktokoľvek so záujmom o pohyb. „Po celé indiánske leto prebieha akcia ´Moving towards the future´, v rámci ktorej sa súťaží o najviac nazbieraných krokov,“ dodáva České centrum v Bratislave. Viac informácií ponúka na svojej webstránke.