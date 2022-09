Dvoma minútami ticha sa skončil štátny pohreb Alžbety II.

Dvoma minútami ticha sa v pondelok na poludnie v londýnskom Westminsterskom opátstve skončil štátny pohreb kráľovnej Alžbety II. Rakvu následne prevezú k Wellingtonovmu víťaznému oblúku a ďalšie obrady sa uskutočnia v priestoroch Windsorského hradu. TASR správu prevzala zo stanice BBC.

Pondelňajší obrad v opátstve viedol westminsterský dekan David Hoyle. Čítania predniesli britská premiérka Liz Trussová a generálna tajomníčka Spoločenstva národov (Commonwealth) Patricia Scotlandová.

Kázeň mal arcibiskup canterburský arcibiskup Justin Welby, ktorý pripomenul Alžbetin „naplnený sľub“ slúžiť Spojenému kráľovstvu a Commonwealthu. Alžbeta to sľúbila v deň svojich 21. narodenín (21. apríla 1947) v rozhlasovom vysielaní.

Na pohrebe sa zúčastnilo približne 2000 pozvaných hostí vrátane šéfov štátov a vlád a členov kráľovských rodín z celého sveta. Prítomný bol americký prezident Joe Biden s manželkou, brazílsky prezident Jair Bolsonaro či japonský cisár Naruhito. Slovensko zastupovala prezidentka republiky Zuzana Čaputová.

Rakvu po obrade v sprievode prenesú k Wellingtonovmu víťaznému oblúku a Kráľovské jazdecké delostrelectvo z priľahlého Hyde Parku odpáli čestné salvy. Celú procesiu budú sprevádzať zvuky zvonu Big Ben.

Telesné pozostatky Alžbety II. následne prevezú kráľovským pohrebným vozidlom do Windsorského hradu. Obrad rozžehnania sa s telom kráľovnej sa uskutoční o 17.00 h SELČ vo windsorskej Kaplnke sv. Juraja. Tam panovníčku v rámci súkromného obradu o 20.30 h SELČ aj pochovajú po boku jej manžela princa Philipa, ktorý zomrel vlani v apríli vo veku 99 rokov.

Alžbeta II. zomrela vo štvrtok 8. septembra vo veku 96 rokov vo svojom letnom sídle Balmoral v Škótsku. Jej pozostatky do Londýna previezli 13. septembra a od nasledujúceho dňa boli so štátnymi poctami vystavené vo Westminsterskej sále – najstaršej časti Westminsterského paláca. Do pondelka rána jej tam prišli prejaviť úctu státisíce ľudí.