Petra Tótha predviedli na súd, odmietol vypovedať

Svedka Petra Tótha predviedli policajti v pondelok krátko popoludní pred senát Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku.

Tóth poukázal na to, že po nástupe Daniela Lipšica do funkcie špeciálneho prokurátora mu bolo vznesené „politicky motivované“ obvinenie v súvislosti s prípravou stránky Na pranieri. Tvrdí, že najskôr v tom prípade dva roky vypovedal ako svedok.

„Bolo mi upreté právo na obhajobu,“ argumentoval tým, že obvinenie súvisí s vecou, v ktorej bol predvolaný na výsluch. Zdôraznil, že by pred senátom odmietol vypovedať aj v prípade, keby na to nemal zákonný dôvod a hrozila by mu poriadková pokuta.

ŠTS rozhoduje o vine Mariana Kočnera a Aleny Zsuzsovej v kauze vraždy novinára a jeho snúbenice. Pre prípravu vraždy súčasného generálneho prokurátora Maroša Žilinku, súčasného špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica a bývalého námestníka generálneho prokurátora Petra Šufliarskeho čelia okrem Tomáša Szabóa, ktorý bol vylúčený na samostatné konanie, obžalobe štyri osoby - Kočner, Zsuzsová, Dušan K. a Darko D.