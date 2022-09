Biden varoval Putina pred použitím nekonvenčných zbraní proti Ukrajine

Americký prezident Joe Biden varoval svojho ruského náprotivku Vladimira Putina, že použitie jadrových alebo iných nekonvenčných zbraní proti Ukrajine by si vyžiadalo následnú odpoveď zo strany Spojených štátov. Biden to uviedol v nedeľnej relácii "60 minút" spravodajskej stanice CBS News. TASR informuje na základe správy britského denníka The Guardian.

„Nie. Nie. Nie," odpovedal americký prezident na otázku, čo by Putinovi povedal, keby zvažoval takýto krok. Biden zároveň pochválil Ukrajincov za ich odvážny boj proti mohutnej ruskej invázii a dodal, že „Rusko porážajú". „Vyhrať vojnu na Ukrajine znamená úplne dostať Rusko z Ukrajiny," odpovedal americký prezident na otázku, ako by definoval víťazstvo pre Kyjev. Zároveň dodal, že vzhľadom na rozsah ľudského utrpenia a skazy spôsobenú odporom k ruskému útoku „je to však veľmi ťažké považovať za víťazstvo".