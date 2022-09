Video: Vo Westminsterskom opátstve sa začal štátny pohreb Alžbety II.

Pohrebný sprievod dorazil do opátstva krátko pred 11.00 h miestneho času. Za rakvou kráľovnej Alžbety II. kráčali za zvuku bubnov a gájd jej najbližší príbuzní vrátane jej najstaršieho syna - kráľa Karola III. - a jeho súrodencov princeznej Anne a princov Andrewa a Edwarda.

Rakvu s pozostatkami panovníčky niesli z Westminsterského paláca, kde bola od stredy minulého týždňa do pondelka rána vystavená so štátnymi poctami. Rozlúčiť sa s ňou mohli prísť i príslušníci verejnosti. Do pondelka rána tak urobili státisíce ľudí, z ktorých mnohí čakali v dlhých radoch v londýnskych uliciach aj viac než desať hodín, všíma si BBC.

Štátny pohreb prebieha podľa prísneho protokolu. Medzi pozvanými hosťami sú aj americký prezident Joe Biden s manželkou, predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, francúzsky prezident Emmanuel Macron či britská premiérka Liz Trussová. Slovensko zastupuje prezidentka Zuzana Čaputová.

Pozvaní neboli zástupcovia Sýrie, Venezuely a Afganistanu, keďže Británia nemá s týmito krajinami diplomatické styky. Britská kráľovská rodina takisto nepozvala nikoho z Ruska, Bieloruska a Mjanmarska.

Na konci pohrebu budú v celom Spojenom kráľovstve dve minúty ticha a po obrade bude za zvukov zvonu Big Ben nasledovať sprievod s rakvou kráľovnej z Westminsterského opátstva k Wellingtonovmu víťaznému oblúku.