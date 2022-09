Tóth napriek predvolaniu neprišiel na súd, senát ho dal predviesť

Expríslušník Slovenskej informačnej služby (SIS) napriek predvolaniu neprišiel v pondelok svedčiť v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka, jeho snúbenice a v kauze prípravy vrážd prokurátorov.

Tóth na sociálnej sieti už skôr avizoval, že odmietne prísť vypovedať. Ako jeden z dôvodov uviedol, že súd verejne komunikoval okolnosti, prečo na jar neprišiel na výsluch.

ŠTS rozhoduje o vine Mariana Kočnera a Aleny Zsuzsovej v kauze vraždy novinára a jeho snúbenice. Pre prípravu vraždy súčasného generálneho prokurátora Žilinku, súčasného špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica a bývalého námestníka generálneho prokurátora Petra Šufliarskeho čelia okrem Tomáša Szabóa, ktorý bol vylúčený na samostatné konanie, obžalobe štyri osoby - Marian Kočner, Alena Zsuzsová, Dušan K. a Darko D.

V pondelok pred senátom ŠTS vypovedal svedok Marián Markovič. Uviedol, že Zoltánovi Andruskóovi, ktorý je v prípade vraždy Jána Kuciaka právoplatne odsúdený, poskytoval v minulosti pôžičky. Podľa jeho názoru nie je možné, že by Andruskó niekomu požičiaval peniaze. So Zsuzsovou má dcéru. Vyhlásil, že obžalovaná bola „bez peňazí, nemala nič“. Keď ju vzali do väzby, z médií sa dozvedel, že dcéra má mať krstného otca Kočnera a ten jej má finančne pomáhať. Myslí si, že to nie je pravda. Výpoveď svedka podľa Kočnera dokazuje, že je Andruskó klamár.

Druhý svedok Jozef Dučák vypovedal pred súdom už v januári 2020. Vtedy uviedol, že biely mercedes zháňal pre produkciu relácie Na pranieri, v ktorej Kočner kritizoval novinárov. Exsiskár Tóth v minulosti vyhlásil, že auto malo byť v skutočnosti pre Zsuzsovú ako darček pre krstnú dcéru Mariana K. Biely mercedes našli policajti u Zsuzsovej počas jej zadržania v Komárne.