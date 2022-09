​Riešením globálneho otepľovania má byť znovuzmrazenie pólov. Lacné a výhodné, tvrdia odborníci

Vedci navrhujú nový spôsob, ako zvrátiť globálne otepľovanie a zabrániť topeniu ľadovej prikrývky na severnom a južnom póle. Riešením by malo byť znovuzmrazenie pólov pomocou lietadiel, ktoré by do atmosféry vypúšťali aerosóly.

Drobné čiastočky by mali byť vypustené do vzduchu vo výške vyše 13 kilometrov nad morom (viac ako výška, v ktorej dnes lietajú komerčné lietadlá). Následne by sa pohybovali vo vzduchu nad pólmi, čím by ich čiastočne zatienili, a tak znížili ich teplotu. Vrstva ľadu by sa takýmto spôsobom mohla obnoviť.

Navrhovaný postup podľa autorov dokáže „spomaliť klimatickú zmenu odrazením malej časti slnečného žiarenia späť do vesmíru.“

Metóda vstrekovania aerosólov do stratosféry („stratospheric aerosol injection“, SAI) by ročne stála 11 miliárd dolárov, čo je však podľa predkladateľov menej ako iné navrhované spôsoby oslabenia globálneho otepľovania, ako napríklad vychytávanie uhlíka.

„Vnímame rozšírenú obavu z vypúšťania aerosólov na ochladenie planéty,“ podotýka Wake Smith z Univerzity v Yale, ktorý je hlavným autorom výskumu. „Ale ak sa niekde oplatí porovnať riziko s možnými výsledkami, je to práve na póloch.“

Pokles teploty až o 2 stupne Celzia

Ochladenie severného a južného pólu by priamo ochránilo len malú časť planéty, hoci vedecký tím pripúšťa, že k miernemu zníženiu teploty môže dôjsť aj vo vyššej nadmorskej výške.

„Zámerné otočenie globálneho termostatu je v spoločnom záujme celého ľudstva, a nie len arktických a patagónskych národov,“ dodáva Smith s tým, že vypúšťanie aerosólov nad pólmi by sa malo uskutočňovať pravidelne v období dlhých dní, keď na póloch vládne jar alebo leto.

Vedci navrhujú, aby oblohu nad pólmi obhospodarovala jedna letecká flotila, ktorá by sa počas roka presúvala z juhu na sever a naopak v závislosti od ročného obdobia. Pokrývka z aerosólov by sa rozprestierala až do 60 stupňov zemepisnej šírky, takže by zasahovala aj časť Aljašky a Patagónie.

Na vypúšťanie látok do stratosféry by podľa návrhu poslúžili tankerové lietadlá typu SAIL-43K, ktoré sú zostrojené špecificky na pohyb vo vysokej nadmorskej výške. 125 kusov takýchto strojov by dokázalo vypustiť do vzduchu dostatok aerosólov na to, aby teplota ročne klesla o 2 stupne Celzia.

Je to aspirín, nie penicilín. Čo na to lekári?

Odvážny a kontroverzný plán má podľa kritikov niekoľko trhlín. Ak si aj odmyslíme vysoké náklady na prevádzku lietadiel, ešte stále musíme brať do úvahy skutočnosť, že aj samotné tankery prispievajú k tvorbe emisií, čím automaticky maria svoj plán na ochladenie Zeme.

Predmetom sporov sú aj aerosóly, ktoré má tvoriť oxid siričitý. Ide o látku, ktorá vo vysokom množstve u človeka spôsobuje vracanie, nevoľnosť, bolesť brucha a poškodenie dýchacích ciest a pľúc. Vedci však argumentujú tým, že v zasiahnutých regiónoch žije menej ako 1 percento z celosvetovej populácie, a preto celkové riziko ohrozenia ľudského zdravia je minimálne.

Na záver treba zdôrazniť, že ak sa aj ambiciózny plán podarí presadiť, nevyrieši príčinu klimatickej zmeny, ale len zmierni jej dôsledky. „Je to aspirín, nie penicilín. Nejde o náhradu za dekarbonizáciu,“ dodáva Smith.