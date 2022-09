Prezident USA s manželkou vzdali poctu zosnulej kráľovnej Alžbete II.

Ako informovala agentúra AP, počas dňa vzdal poctu kráľovnej aj španielsky kráľ Filip VI. s kráľovnou Letiziou a mnohí ďalší z celkovo 500 politikov a členov kráľovských rodín pozvaných na rozlúčku so zosnulou. Medzi pozvanými je aj prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Podľa AP sa očakáva, že Biden sa v nedeľu podvečer podpíše aj do oficiálnej kondolenčnej knihy a zúčastní sa na recepcii v Buckinghamskom paláci, ktorú pre smútočných hostí podáva kráľ Karol III.

Ľudia v celom Spojenom kráľovstve si kráľovnú pripomenú v nedeľu večer minútou ticha.

Britská stanica BBC informovala, že pred Westminsterským palácom stále stoja v rade tisíce ľudí, ktorí chcú vzdať hold zosnulej Alžbete II.

Britské ministerstvo pre digitálne technológie, kultúru, médiá a šport však v nedeľu podvečer upozornilo, že odhadovaná doba čakania na vstup do paláca je momentálne viac ako desať hodín.

Vzhľadom na to, že vstup do priestorov by mal byť pre verejnosť uzavretý, ministerstvo „v snahe predísť sklamaniu“ ľudí vyzvalo, aby sa už neprichádzali a nestavali sa do radu čakajúcich.

Ministerstvo dodalo, že rozhodnutie o konečnom čase uzavretia tohto radu bude prijaté ešte dnes.

Následne bude rakva prevezená do Westminsterského opátstva, kde sa v pondelok uskutočnia štátne pohrebné obrady.

Davy ľudí sa v nedeľu začali zhromažďovať aj v blízkosti Windsorského hradu, kde sa v pondelok večer uskutoční súkromný rodinný obrad uloženia rakvy s telom zosnulej kráľovnej.

Kráľovná Alžbeta II. zomrela 8. septembra vo veku 96 rokov.