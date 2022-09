Manžel ruskej divy Pugačovovej sa v Rusku stal zahraničným agentom

Podľa DW je Galkin už 23. fyzickou osobou zaradenou na zoznam zahraničných agentov; okrem neho sú tam viacerí opoziční politici, aktivisti i voči Kremľu kritickí novinári.

Galkin kritizoval ruskú ozbrojenú inváziu na Ukrajinu hneď v jej prvý deň, 24. februára 2022. Po odchode s rodinou do zahraničia začal koncertovať, pričom časť honorárov dal posielať na pomoc ukrajinským utečencom.

V reakcii na svoje zaradenie medzi „agentov“ Galkin na sociálnej platforme Instagram napísal, že do zoznamu bol zapísaný na základe tvrdenia, že vykonáva politické aktivity a že je za ne platený Ukrajinou.

Galkin však tvrdí, že sa venuje výlučne politickej satire. Dodal, že peniaze z Ukrajiny dostal „raz, aj to zhruba pred desiatimi rokmi, keď tam mal vystúpenia“.

Vo svojom statuse Galkin uistil, že humoru a satire na politické témy sa bude venovať aj naďalej, pričom pripomenul, že ide o súčasť jeho práva na slobodu prejavu zakotveného v ruskej ústave, na ktorej dodržiavanie je povinné dohliadať práve ministerstvo spravodlivosti.

Galkin a Pugačovová spolu so svojimi deťmi-dvojčatami opustili Rusko začiatkom marca - krátko po vypuknutí vojny na Ukrajine - a usadili sa v Izraeli.

Pugačovová sa vrátila do Ruska koncom augusta - špekulovalo sa, že kvôli dvojčatám, ktoré sú školopovinné. Po návrate do Moskvy sa zúčastnila aj na rozlúčke so zosnulým bývalým sovietskym prezidentom Michailom Gorbačovom. Galkin je stále v zahraničí.

Štatút „zahraničný agent“ podľa AFP pripomína termín „nepriateľ ľudu“ zo sovietskych čias. Má sa vzťahovať na osoby alebo skupiny, ktoré dostávajú finančné prostriedky zo zahraničia a vykonávajú politickú činnosť rôzneho druhu.