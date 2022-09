Biden varoval Putina pred použitím jadrových zbraní na Ukrajine

„Nerobte to,“ zopakoval Biden trikrát v rozhovore pre americkú televíziu CBS, z ktorého časť zverejnili v piatok večer miestneho času. Reagoval na otázku o možnosti, že by sa Putin uchýlil k nasadeniu chemických alebo taktických nukleárnych zbraní.

„Zmenili by ste tvár vojenského konfliktu ako nič iné od druhej svetovej vojny,“ povedal Biden. Odmietol špecifikovať, čo by USA robili, ak by Putin zašiel tak ďaleko. Dodal však, že by to malo dôsledky primerané rozsahu toho, čo by sa Moskva rozhodla urobiť. Rusko by sa podľa neho tiež stalo vo svete „ešte väčším vyvrheľom“.

Ukrajina v posledných týždňoch opätovne dobyla veľké časti územia na východe krajiny, ktoré dosiaľ okupovali ruské jednotky, v čom jej pomohli ťažké zbrane dodané západnými spojencami, pripomína AFP.

Celé interview odvysiela CBS v nedeľu.