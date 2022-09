Prvé sólové vystúpenie Tilla Lindemanna na Slovensku - čakajte veľkú garderóbu a pyrotechnické efekty

Ak chcete na vlastnej koži pocítiť brutálne pyrotechnické efekty a kontroverznú šou jedného z najlepších frontmanov rocku, máte jedinečnú príležitosť. Turné Ich Hasse Kinder Tour 2022 dorazí do bratislavskej Incheba Expo Arény už 24. novembra 2022. Ide o prvé sólové vystúpenie Tilla Lindemanna na Slovensku!

Koncerty skupiny Rammstein sú fantastickým zážitkom. Keď však chcete zažiť jej lídra Tilla Lindemanna v ešte väčšej akcii a s vlastnou tvorbou, máte jedinečnú príležitosť. A to na aktuálnom halovom turné Ich Hasse Kinder Tour 2022, s ktorým zavíta aj do Bratislavy. Tento rok odohral koncert v izraelskom Tel Avive, kde predstavil svoju kapelu, ktorá ho na koncertoch sprevádza. Na basu zahrá Acey Slade, na gitarách sa predstavia Jes Paige a Emily Ruvidich a za bicie si sadne Sandy Beaches.

„Na koncerte odznejú skladby z albumov Skills in Pills a F & M, na ktorých spolupracoval ešte Petrom Tägtgrenom. Ich kapela sa rozpadla v roku 2020 a odvtedy vystupuje 59-ročný Lindemann sám,“ vysvetľuje organizátor koncertu.

Na koncerte zaznejú skladby Praise Abort, Skills In Pills, Ladyboy, Fish On, Fat, Frau & Mann, Steh Auf či Ich Hasse Kinder. Fanúšikovia sa môžu tešiť na množstvo experimentálnych a nekonvenčných hudobných nápadov, pôsobivé videoprojekcie a brutálne pyrotechnické efekty. Nebudú určite chýbať ani spevákove scénky v rôznych prevlekoch, ktoré sú mládeži do 18 rokov neprístupné. 59-ročný hudobník, básnik a športovec je totiž na pódiu neprehliadnuteľný! Nenechajte si ujsť jednu z najväčších hudobných udalostí roka. Stretneme sa 24. novembra 2022 v Incheba Expo Aréne v Bratislave a 22. novembra 2022 v Tipsport Aréne, po novom v Športovej hale v Holešovicích v Prahe. Vstupenky na Ich Hasse Kinder Tour 2022 sú dostupné na https://ticketmedia.sk/performance/952/TILL-LINDEMANN.

Organizátor podujatia spoločnosť Ticketmedia s.r.o. upozorňuje, že koncert je určený osobám 18+. Zakúpené vstupenky na pôvodný januárový termín zostávajú v platnosti. Tým, ktorým nevyhovuje zmena nového termínu, majú možnosť ich do 18.02.2022 vrátiť. Spôsob vrátenia vstupeniek má každý predajca svoj vlastný.

TICKETMEDIA:

https://ticketmedia.sk/announcement/90

TICKETPORTAL:

https://www.ticketportal.cz/Article/7246