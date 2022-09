Boris Kollár rokuje o riešení situácie s parlamentnými stranami individuálne

Počas piatka sa stretol so zástupcami SaS. Uviedla Kollárova hovorkyňa Michaela Jurcová. Ak by individuálne rokovania k ničomu neviedli, predseda podľa jej slov nevylučuje ani zvolanie okrúhleho stola, no momentálne to nie je aktuálne.

Predsedníčka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová doplnila, že sa stretli so zástupcami koalície a vymenili si predstavy o ďalšom fungovaní. Liberáli chcú napríklad, aby sa medzi prvými na riadnej schôdzi prerokovali zákony týkajúce sa riešenia energetickej krízy a pomoci ľuďom. „Čakáme na reakciu. Je snaha sa dohodnúť, uvidíme, aká bude finálna dohoda,“ uviedla. Dodala, že v utorok sa SaS bude prezentovať, a tým podporí otvorenie schôdze.

Podpredseda strany Za ľudí Juraj Šeliga na sociálnej sieti potvrdil, že sa dohodli na otvorení schôdze v utorok. Rokovali podľa jeho slov o konkrétnych návrhoch zákonov a podpore pre ne. „Pri niektorých zákonoch bude ešte rokovanie pokračovať,“ poznamenal s tým, že stretnutie bolo vecné a konštruktívne.

V parlamente sa mala počas týždňa začať plánovaná riadna schôdza, plénum však nebolo uznášaniaschopné. Neprezentovali sa poslanci z SaS ani zvyšok opozície. Kollár preto odsunul začiatok rokovania na utorok (20. 9.). SaS dopredu avizovala svoj postup. Chcela si urobiť prieskum parlamentných síl a zistiť, kto z opozície pomôže menšinovej vláde otvoriť rokovanie.