Video: Expert na hady prišiel odchytiť kobru, táto chyba mu bola osudná

Vinod Tiwari sa živil odchytom hadov takmer 20 rokov v okrese Churu v indickom Rádžastháne. Miestni hovoria, že hady po úspešnom ulovení vypúšťal v lese. Tento odchyt bol však jeho posledný. Tiwari zomrel vo veku 45 rokov po uhryznutí jedovatou kobrou.

Incident zachytila neďaleká bezpečnostná kamera. Video ukazuje, ako Tiwari v chytil kobru pred obchodom v oblasti Gogamedi v Churu. Had ho však uhryzol do prsta, keď sa ho pokúšal vložiť do vrecka.

Tiwari zomrel niekoľko minút po uštipnutí jedovatým hadom. Pre miestnych bol známy ako „hadí muž“ a mnohí sa ukázali na jeho pohrebe.