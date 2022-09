Úsek diaľnice D1 čiastočne uzavrú

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) upozorňuje motoristickú verejnosť na čiastočnú uzáveru na diaľnici D1 v úseku nad Kopytovským potokom a cestou III/3421 pri obci Fričovce, okres Prešov. Hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková informovala, že dôvodom čiastočnej uzávery je oprava a výmena mostných záverov.

„Stavebné práce budeme realizovať v kilometri približne 380,700 - 381,500 v pravom jazdnom páse. Obmedzenie potrvá od soboty 17. septembra od 7. hodiny až do 30. októbra do 18. hodiny,“ uviedla hovorkyňa s tým, že práce budú realizované v dvoch etapách. Počas prvej budú práce diaľničiari vykonávať v pravom jazdnom pruhu a v odstavnom pruhu, súčasne v pravom jazdnom páse. Počas druhej etapy to bude v ľavom jazdnom pruhu v pravom jazdnom páse. Doprava bude vedená vždy vo voľnom jazdnom pruhu.

„Žiadame motoristov o ohľaduplnosť, aby dbali na bezpečnosť našich pracovníkov v teréne a dodržiavali obmedzenia súvisiace s opravnými prácami, a to najmä rešpektovanie rýchlostných limitov. Najčastejším dôvodom nehôd, často aj smrteľných, je totiž práve nepozornosť alebo nerešpektovanie predpísanej zníženej rýchlosti,“ upozornila Žgravčáková.