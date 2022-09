Pápež na záver návštevy Kazachstanu varoval pred "domino efektom" vojny

„Mier je naliehavý, pretože akýkoľvek vojenský konflikt alebo vypuknutie napätia a konfrontácie môže mať dnes len nepriaznivý 'domino efekt' a môže vážne ohroziť systém medzinárodných vzťahov,“ povedal pápež v závere dvojdňového medzinárodného Kongresu predstaviteľov svetových a tradičných náboženstiev v kazašskej metropole Nur-Sultan.

František už v stredu vyzval približne 80 zhromaždených biskupov, patriarchoch, rabínov, imámov a muftiov či predstaviteľov budhizmu a taoizmu, aby sa spoločne zjednotili v odsúdení vojny.

Na uvedenom kongrese, ktorý sa koná každé tri roky, sa zúčastnilo okolo 100 delegácií z 50 krajín. Záverečné vyhlásenie vyzýva lídrov, aby „upustili od agresívnej a deštruktívnej rétoriky, ktorá vedie k destabilizácii sveta, ako aj konfliktov a krviprelievania.“

V deklarácii, ktorá má 35 bodov, sa však vyslovene nespomína vojna na Ukrajine, ktorá trvá už takmer sedem mesiacov, konštatuje AFP.

Vyhlásenie sa tiež hlási k podpore „ochrany práv a dôstojnosti žien (a) zlepšovaniu ich sociálneho postavenia ako rovnocenných členov rodiny a spoločnosti“. Pápež tiež osobne apeloval na to, aby bolo ženám umožnené v spoločnosti prevziať viac zodpovednosti a viac úloh. „Koľko úmrtí by bolo možné odvrátiť, ak by boli ženy v centre rozhodovacieho procesu,“ povedal pápež a vyzval, aby boli ženy viac „rešpektované, uznávané a zapojené“ do chodu spoločnosti.

Pápež pricestoval na trojdňovú apoštolskú návštevu Kazachstanu v utorok. Do Ríma odcestuje vo štvrtok, pričom jeho príchod sa očakáva okolo 20.30 h SELČ.