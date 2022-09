Lukašenko rúbal drevo, aby Európa "nezamrzla"

Vystúpenie Lukašenka prichádza v čase, keď sa európski lídri snažia získať alternatívne zdroje energie, pričom dodávky z Ruska sú obmedzené po invázii Moskvy na Ukrajinu.

Žoviálne znejúci autoritársky líder sa vo videu objavil v teplákovej súprave a návleku a veľkou sekerou rúbal rozsiahle kusy predtým narezaného dreva.

„Nenecháme Európu zamrznúť,“ vtipkoval vo videu. „Pomôžeme im, a možno jedného dňa oni pomôžu nám,“ dodal.

„Európa si nemôže v týchto dňoch vyberať (...), dôležité je, aby zostali v teple,“ podotkol ďalej bieloruský prezident, často prezývaný aj „posledným európskym diktátorom“.

Belarusian dictator Alexander Lukashenko has released a video in which he’s chopping wood and saying:



“We won’t let Europe freeze, we will help our brothers, maybe they will help us someday”.



He then singled out the Polish PM and Poland’s president. pic.twitter.com/WDgbo061OB