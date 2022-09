Video: Moderátor si uctil pamiatku kráľovnej kyticou kvetov. Pokrytec, tvrdia diváci

Kontroverzného moderátora spravodajského kanála GB News Dana Wootona obvinili z pokrytectva po tom, ako položil kyticu kvetov pred Buckinghamský palác, čím si uctil pamiatku zosnulej britskej kráľovnej Alžbety II.

Wooton zverejnil video z tohto momentu na sociálnej sieti Twitter, pričom napísal: „Chcel som sa dnes vrátiť k Buckinghamskému palácu, aby som si potichu uctil jej pamiatku. Prichádzajú sem mladí, starí, ľudia všetkých etník a postavení.“

I wanted to return to Buckingham Palace today for some quiet reflection and lay my own tribute.

Crowds young, old, from all ethnicities and backgrounds.

Truly the best of British doing her justice. pic.twitter.com/Uz8Vok3YN2