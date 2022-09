Kremeľ reagoval negatívne na návrh bezpečnostných záruk pre Ukrajinu

Návrh vypracovali dvaja hlavní autori - bývalý generálny tajomník Severoatlantickej aliancie (NATO) Anders Fogh Rasmussen a vedúci kancelárie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Andrij Jermak.

V ich správe sa píše, že spojenci Ukrajiny by sa mali právne zaviazať k veľkým dodávkam zbraní a k niekoľko desaťročí trvajúcim investíciám do ukrajinských ozbrojených síl. Bolo by to náhradné riešenie pre Kyjev, ktorý sa dlhodobo snaží o vstup do NATO.

Zámerom je navrhnúť bezpečnostnú architektúru, ktorá by Ukrajine zaručila, že sa Rusko nebude znova snažiť ju napadnúť. Moskva pri februárovej invázii tvrdila, že jednou z príčin je možné budúce členstvo Ukrajiny v NATO.

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov uviedol že Rusko zhodnotilo dokument s návrhom negatívne, napísala v stredu agentúra Reuters. Predstava vstupu Ukrajiny do NATO je podľa neho „pre Rusko hlavnou hrozbou“. „Toto (návrh) znova ukázalo, aké dôležité a naliehavé pre nás je, aby sme zaistili našu vlastnú bezpečnosť a naše vlastné národné záujmy,“ uviedol.

Peskov kritizoval Kyjev, že na zaistenie bezpečnosti využíva Západ. Vyhlásil, že Zelenskyj môže hneď teraz posilniť bezpečnosť Ukrajiny - stačí, ak sa podvolí ruským požiadavkám.

„Vedenie Ukrajiny musí urobiť kroky, ktoré odstránia hrozby voči Rusku, a oni dobre vedia, aké kroky to musia byť,“ dodal Peskov. Podrobnosti však neuviedol.