Štyria najväčší žrúti elektriny v domácnosti a ako ušetriť na ich prevádzke

Viete, ktorý spotrebič v domácnosti patrí k energeticky najnáročnejším? Správna odpoveď na túto otázku je prvým krokom k šetreniu energií, ktoré je nevyhnutné, ak chcete usporiť aj peniaze.

Podľa Thomasa Goodmana z britskej spoločnosti na vyhľadávanie služieb My Job Quote ľudia míňajú najviac peňazí pri používaní sušičky bielizne. Expert preto radí zaobstarať si radšej sušiak na bielizeň, ktorý síce nie je taký efektívny, no rozhodne je lacnejší.

„Vďaka tomu ušetríte značné množstvo energie,“ tvrdí Goodman pre britský portál Express. „Ak však používate sušiak, umiestnite ho do dobre vetranej miestnosti alebo vedľa otvoreného okna, aby ste sa vyhli hromadeniu vlhkosti.“

Pri problémoch s vlhkosťou v domácnosti vám dobre poslúži pohlcovač vlhkosti, ktorý tiež bráni vzniku plesní.

Sušička nie je jediný prístroj, pri používaní ktorého miniete kopu peňazí. Veľkým žrútom energie a financií je aj bojler, na ktorom sa dá ušetriť znížením teploty na termostate pre kúrenie a ohrev vody.

Značná časť financií sa každý týždeň spotrebuje aj na chod práčky, čo samozrejme závisí aj od toho, ako často periete a aký druh prístroja používate. Peniaze vám ušetrí moderné ekologicky navrhnuté zariadenie a pranie bielizne počas nízkej sadzby elektrického prúdu.

V neposlednom rade treba spomenúť aj chladničku, o ktorej sa veľa ľudí nazdáva, že neposkytuje veľa priestoru na šetrenie. Opak je však pravdou – začnite od mrazničky, na ktorej viete ušetriť pravidelným rozmrazovaním a vhodným naplnením potravinami. Tipy a triky, ako to dosiahnuť, sme vám predstavili v článku uvedenom nižšie.