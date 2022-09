Tipy, ako správne zbierať a skladovať jablká, aby vám dlho vydržali

Jablká patria našich v záhradách k najčastejšie pestovanému ovociu. Bohato posiate jablone ale toho ponúkajú ďaleko viac ako len rýchlu zdravú maškrtu. Ak si chcete jablká z jesennej úrody užívať čo najdlhšie, mali by ste vedieť, ako ich správne oberať a ako ich správne skladovať. Ak dodržíte niekoľko základných rád, budete sa môcť z úrody jabĺk tešiť niekoľko mesiacov.

Začnite oberať jablká aspoň raz za týždeň. Skontrolujte, či sú niektoré zrelé tak, že ich podržíte v dlani a jemne nadvihnete a pootočíte, aby ste zistili, či sa stopka ľahko odtrháva. Nerobte to nasilu. Zrelé jablká sa jednoducho odtrhnú, ak sú už pripravené na zber. Niektoré jablone začnú dozrievať v auguste, ale väčšina bude dozrievať aj v septembri a októbri.

Najlepšie je zbierať jablká, keď dozrievajú, aby nespadli na zem a nepoškodili sa. Jablone nielenže prinášajú ovocie, ale sú aj ústredným bodom jari, keď krásne kvitnú. Počas letných mesiacov by záhradníci aj z týchto dôvodov mali orezať svoje jablone, aby podporili kvitnutie a rodenie. Keď strom vyprodukuje jablká, listy opadnú, keď sa presunieme do zimy.

Ak sa majú jablká úspešne skladovať, musia byť opatrne umiestnené na chladnom, tmavom a pomerne vlhkom mieste. Vtedy vám vydržia celé mesiace. Ideálne sú pivnice a iné podobné miesta. Pozor ale na to, aby ste ich uchránili pred mrazom, nemali by vám totiž zmrznúť.

Dbajte na to, aké jablká oberáte, ak ich chcete dlhodobo skladovať. Nezbierajte jablká zasiahnuté hnilobou, otlčené a inak poškodené jablká. Možno na pohľad pôsobia dobre, ale pri skladovaní môžu spôsobovať problémy. Takéto jablká v skladovaní nevydržia a mali by sa jesť čerstvé alebo varené a potom zmrazené. Prípadne ich využite inak – do koláčov, na pálenie alebo akokoľvek inak sami uznáte za vhodné.

Rovnako, ak máte viac jabĺk, ako dokážete zjesť, pouvažujte nad tým, ako ich dokážete spracovať. Môžete si ich dať vylisovať, čím získate šťavu a tú následne môžete skladovať vo fľašiach.

Jablká zvyčajne nemajú príliš veľa problémov, ale môže ich napadnúť piliarka, môžu zostrupovatieť alebo môžu dostať pleseň.

Zberom jabĺk však pre vás starostlivosť o stromy nekončí. V zimných mesiacoch bude potrebné strom znovu prerezať, aby sa kontroloval jeho tvar a veľkosť. Je to tiež skvelý čas na kontrolu akejkoľvek choroby alebo zdravotných problémov. Orežte strom odstránením preťažených, krížiacich sa alebo zle umiestnených konárov, aby ste vytvorili otvorenejšiu sieť. Otvorenie stromu mu umožní prístup k svetlu a privedie viac vzduchu do stredu stromu.