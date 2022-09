Slovenskí europoslanci chvália aj kritizujú Leyenovej správu o stave EÚ

Ivan Štefanec (KDH) skonštatoval, že Von der Leyenová jasne pomenovala súčasné európske priority: ochranu slobody a demokracie, potrebu riešení pre ceny energií a ekonomický rozvoj únie. „Pre slobodu je dôležité neustále všemožne podporovať Ukrajincov, brániacich svoju vlasť a Európu pred zločineckou agresiou. Pre riešenie cien energií je dôležité odčleniť vplyv cien plynu od konečných cien elektriny a pracovať aj na zastropovaní cien plynu,“ vysvetlil.

Monika Beňová (Smer-SD) upozornila, že Únia prechádza z krízy do krízy. „Ešte sa poriadne neskončila pandémia a vďaka vojne na Ukrajine a sankciám máme krízu energetickú. Komisia veľa nespravila. Embargo na dovoz ruského uhlia a ropy a protiopatrenia zo strany Ruska, vo forme znižovania dodávok zemného plynu, vyhnali ceny surovín do extrémnych výšok,“ uviedla. Podľa nej úvahy o zastropovaní cien plynu sú krátkozraké. „Navrhované opatrenia prichádzajú neskoro a viaceré budú neúčinné. Pridržiavame sa len zelenej transformácie, ktorá je však v dnešnej situácii skôr na príťaž. To, akým spôsobom kompenzovať nedostatok energií a ich vysoké ceny pre domácnosti a podniky, však dodnes nevieme,“ odkázala.

Peter Pollák (OĽaNO) uviedol, že EÚ čelí neistým časom a výziev z roka na rok pribúda. „Bezpečnostná a ekonomická nestabilita, extrémne klimaticky javy, zhoršujúca sa sociálna situácia a šíriace sa epidémie európskym občanom naháňajú strach. Je zrejmé, že v dnešnom globálnom svete nie je možné tieto výzvy zvládnuť osamotene, EÚ viac ako inokedy potrebuje byť jednotná,“ povedal.

Vladimír Bilčík (Spolu) ocenil jasné posolstvá k právnemu štátu, kde sú podľa neho deficity v Maďarsku a Poľsku. Priestor pre reformy v justícii a pri ochrane novinárov vidí aj na Slovensku. „Ukrajincom a Moldavčanom sme dali kandidátsky štatút a potrebujeme posúvať aj západný Balkán. Horia nám tam viaceré veci aj v súvislosti so vzťahmi medzi Srbskom a Kosovom,“ upozornil. EÚ musí udržať súdržnosť vo vzťahu ku krízam, ktoré sama nespôsobila. „Potrebujeme na ne reagovať rýchlejšie a lepšie,“ odkázal.

Lucia Ďuriš Nicholsonová (nezávislá) pripomenula, že v minuloročnom prejave Von der Leyenovej dominovala pandémia, teraz to boli dôsledky ruskej agresie. „Posolstvo je rovnaké, musíme konať spoločne. Ruský plyn platí krvavú vojnu a eurokomisia má plán, ako sa postupne zbaviť našej energetickej závislosti a uľaviť ľuďom od stúpajúcich cien energií. Otázne je, ako dlho ustoja lídri niektoré nepopulárne rozhodnutia a spoločnú líniu,“ upozornila. Aj preto musí Únia prinášať konkrétne benefity občanom, čím je ohlásená revízia smernice o neskorých platbách a tiež masívne investície do rozvoja, digitalizácie, zručností a zaistiť silný sociálny rozmer opatrení.

Robert Hajšel (Smer-SD) tvrdí, že hoci niektoré z opatrení na riešenie energetickej krízy idú správnym smerom, prichádzajú neskoro. „Potrebujeme silné a rýchle opatrenia a treba ich urobiť hneď. Miliardy eur, ktoré na špekuláciách s cenami energií zarobili niektoré spoločnosti musíme dostať do rozpočtov domácností a ohrozených podnikov. Navrhované opatrenia sa mi v tomto smere nezdajú byť dostatočné a odporúčané šetrenie energiami mi v prípade ľudí žijúcich už na hranici chudoby pripadá absurdné, akoby sme hladujúcemu odporúčali jesť ešte menej,“ opísal situáciu.