Peter Pellegrini kritizuje nefunkčnú koalíciu, žiada predčasné voľby

Vládna koalícia nedokázala dodať pri otvorení schôdze Národnej rady (NR) SR ani len všetkých svojich poslancov, riešením sú predčasné voľby. Vyhlásil to nezaradený poslanec a expremiér Peter Pellegrini po stredajších neúspešných pokusoch o otvorenie riadnej schôdze.

„Vláda Eduarda Hegera (OĽANO) a ním vedená koalícia neodkázala do parlamentu priviesť ani len svojich 72 poslancov, ktorí deklarujú podporu vládnej koalície, a schôdzu sa ani na dva pokusy nepodarilo otvoriť,“ skonštatoval Pellegrini. Podotkol, že koalícia nedokázala riadne fungovať ani s ústavou väčšinu.

Riešenie vidí v predčasných voľbách. Apeluje na poslancov, aby podporili zmenu ústavy týkajúcu sa skrátenia volebného obdobia NR SR. Následne by sa podľa neho malo zvolať rokovanie politických strán o prípadnom termíne predčasných volieb. Ak to nebudú schopné urobiť jednotlivé strany, vyzval na takýto krok prezidentku SR Zuzanu Čaputovú. Následne sa podľa jeho slov môžu voľby vypísať a do ich konania sa môžu prijímať zákony na pomoc ľuďom.

V súvislosti s pomocou ľuďom v čase krízy podotkol, že na vládnutie je tu vládny kabinet. „Máme vládu, nech vládne. Začala s 93 poslancami. Nevydierajte nás citovo, aby sme podržali vládu Hegera a Matoviča. Ak vedia vládnuť, nech vládnu, na to nepotrebujú opozíciu,“ podotkol expremiér. Ak premiér vládnuť nevie, mal by podľa neho odísť.

Pellegrini si vie predstaviť rokovanie s SaS o možnom odvolaní Igora Matoviča (OĽANO) z funkcie ministra financií. Ak by sa aj vyhlásili predčasné voľby, Matovič by podľa neho nemal do ich termínu ostávať vo funkcii, pretože dokáže napáchať ešte viac škody.

Obštrukcie v parlamente odhalili podľa mimoparlamentnej strany Aliancia neschopnosť Hegerovho kabinetu vládnuť v menšine. „Premiér a koaliční lídri mali k dispozícii celé leto, aby vymysleli, čo s energetickou krízou, s vysokými režijnými nákladmi, krachujúcimi podnikmi. A mali dosť času aj na to, aby pre svoje návrhy zabezpečili potrebné hlasy v parlamente,“ uviedla v reakcii, ktorú TASR poskytla hovorkyňa strany Klára Magdeme. Strana pripomína, že Slovensko nutne potrebuje legislatívne riešenie pre možnosť skrátenia volebného obdobia a vypísania predčasných volieb.