E-cigarety dokážu „prebudiť“ rakovinové bunky, toto sa stane behom 10 rokov

Elektronické cigarety používateľom sľubujú, že sú menej škodlivé ako fajčenie bežných cigaretách kvôli absencii dymu a dechtu. Vedci však teraz varovali, že fajčenie e-cigariet môže spôsobiť rakovinu rovnako ako znečistenie ovzdušia. Popri obavách z rakoviny pľúc existujú aj obavy, že e-cigarety sú zámerne predávané deťom.

Profesor Charles Swanton z The Francis Crick Institute a Cancer Research UK povedal, že fajčenie elektronických cigariet môže byť bezpečnejšie a tiež fajčiarom pomôcť v snahe prestať fajčiť. Jedným dychom však dodal: "Môže to byť bezpečnejšie, ale to neznamená, že je to bezpečné. Nevieme, či to o 10 rokov nespôsobí rakovinu pľúc.“

Vedci varovali, že znečistenie ovzdušia a dráždivé látky môžu vyvolať zápal prostredníctvom procesu hojenia, ktorý „prebudí“ spiace bunky. Tieto bunky môžu niesť mutácie, ktoré by mohli spôsobiť rakovinu. Výskumníci sa obávajú, že fajčenie e-cigariet môže vyvolať rovnaký proces.

Výskum, ktorý využíval údaje zo štúdií na ľuďoch a myšiach, chcel pomôcť vysvetliť, prečo je rakovina pľúc v Spojenom kráľovstve diagnostikovaná jednému z ôsmich ľudí (približne 6 000 ľuďom ročne) napriek tomu, že nikdy nefajčili.

A čo viac, mohlo by to zodpovedať za skutočnosť, že nefajčiari s rakovinou pľúc tiež zvyknú mať odlišný genetický profil v porovnaní s tými, ktorí fajčia. Allan Balmain z Kalifornskej univerzity v San Franciscu uviedol, že zistenia majú tiež dôsledky pre naše chápanie toho, ako fajčenie spôsobuje rakovinu:

„Znečistenie ovzdušia aj cigaretový dym obsahujú množstvo podporných látok. Toto je známe od začiatku 60. rokov, ale v podstate sa to ignorovalo, pretože sa všetci sústredili na mutácie. Tabakové spoločnosti teraz hovoria, že fajčiari by mali prejsť na e-cigarety, pretože to znižuje vystavenie sa mutagénom, a preto riziko rakoviny zmizne. Nie je to pravda, pretože naše bunky aj tak dostávajú mutácie a existujú dôkazy, že e-cigarety môžu vyvolať ochorenie pľúc a spôsobiť zápal podobným spôsobom.“

Vedci sa domnievajú, že by mohli byť vyvinuté protizápalové lieky, ktoré by pomohli zastaviť proces zodpovedný za spustenie rakoviny. Dodávajú však, že tieto lieky môžu byť dostupné o niekoľko rokov. William Hill z Francis Crick Institute povedal: "Nájdenie spôsobov, ako zablokovať alebo znížiť zápal spôsobený znečistením ovzdušia, by znamenalo cestu k zníženiu rizika rakoviny pľúc u ľudí, ktorí nikdy nefajčili."