Leyenová: EÚ musí prehodnotiť zahraničnú politiku a chrániť demokraciu

„Toto je čas investovať do moci demokracií,“ vysvetlila šéfka EK. Spresnila, že to znamená investovať do skupiny rovnako zmýšľajúcich krajín a partnerov. „Mali by sme zmobilizovať našu kolektívnu silu na formovanie globálneho dobra. Mali by sme sa snažiť rozširovať toto jadro demokracií a najlepším spôsobom, ako to urobiť, je prehĺbiť naše väzby a posilniť demokracie na našom kontinente,“ dodala.

Uviedla, že EÚ musí toto úsilie začať krajinami, ktoré chcú byť jej členmi. „Chcem, aby obyvatelia západného Balkánu, Ukrajiny, Moldavska a Gruzínska vedeli, že sú súčasťou našej rodiny. Vaša budúcnosť je v Únii a Únia nie je úplná bez vás!“ vyhlásila.

Von der Leyenová zároveň naznačila potrebu osloviť aj krajiny Európy mimo jej prístupového procesu a podporila koncept na vytvorenie Európskeho politického spoločenstva.

Čo sa týka vzťahov s krajinami mimo Európy, šéfka EK uviedla, že budúcnosť Únie závisí aj od jej schopnosti angažovať sa vo svete. Dodala, že mnohé krajiny majú spoločný záujem spolupracovať s EÚ na výzvach, akými sú zmeny klímy či digitalizácia.

Táto spolupráca sa podľa nej preniesla aj do praxe, lebo EÚ spolu s africkými partnermi buduje dve továrne v Rwande a Senegale na výrobu mRNA vakcín a tento prístup chce Únia zopakovať aj v Latinskej Amerike, spolu s partnermi z USA a skupiny G7.

Von der Leyenová však upozornila aj na potrebu ochrany európskej demokracie pred zahraničnými autokratmi. „Ich dezinformácie sa šíria z internetu do ául našich univerzít,“ skonštatovala šéfka eurokomisie.

Upozornila, že v snahe bojovať proti „toxickým lžiam“ EÚ zaviedla legislatívu na kontrolu priamych zahraničných investícií do európskych spoločností. „Ak to robíme pre našu ekonomiku, nemali by sme to isté urobiť pre naše hodnoty? Musíme sa lepšie chrániť pred škodlivými zásahmi, preto predložíme balík návrhov na obranu demokracie, ktorý odhalí skrytý zahraničný vplyv a tieňové financovanie,“ vysvetlila von der Leyenová novú legislatívnu iniciatívu.