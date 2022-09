Obžalovaná Nagyová sa ospravedlnila Babišovej rodine

„Chcem sa ospravedlniť celej rodine pána Babiša. Ak niekto kedysi pochybil, bola som to ja,“ povedala po tom, ako sudca prečítal výpovede svedkov z prípravného konania, ktorí v stredu odmietli vypovedať pred súdom. „Nikto z tejto rodiny tu nemá čo robiť,“ uviedla Nagyová a dodala, že mohla v minulosti „čisto hypoteticky niečo zle vyhodnotiť“.

Babiš sa jej za toto vyjadrenie poďakoval. „Všetkým v tejto miestnosti a v celej Českej republike je jasné, že ak by som nešiel do politiky, tak by žiadne trestné stíhanie neexistovalo,“ dodal bývalý predseda vlády. Novinárom neskôr povedal, že tento prípad Jane Nagyovej zničil život.

Sudca ako jeden z dôkazových materiálov zmienil aj dokument Víta Klusáka Matrix AB. V ňom Babiš hovorí, že Farma Čapí hnízdo bol zrejme jeho najlepší projekt v živote. Neskôr však spojitosť s ním poprel. Babiš Klusáka na súde kritizoval. Dokument je podľa neho natočený účelovo. „Mal som prísľub, že to bude medailónik. Ale bol to medailónik veľmi negatívny,“ povedal predseda hnutia ANO.

Popoludní by mal na súde vypovedať bývalý predseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek, ktorý bol pôvodne v prípade tiež obvinený. Bol podozrivý z dotačného podvodu vo forme účastníctva. Štátny zástupca jeho obvinenie neskôr zrušil.