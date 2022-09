Obyvateľov troch obcí znepokojili informácie o sledovaní detí

V troch obciach okresu Komárno došlo k sledovaniu maloletých detí čiernym vozidlom, ktorého posádka mala lákať deti do auta, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre. V jednom prípade malo ísť o vozidlo značky Mercedes a v ďalšom prípade o Volkswagen. Polícia potvrdila, že uvedené skutočnosti intenzívne preveruje.

Na základe jednej z previerok, ktoré vykonali komárňanskí policajti, bolo zistené, že posádka čierneho Mercedesu komunikovala s mladým dievčaťom, ktorému lichotili. Týmto konaním sa nedopustili žiadneho protiprávneho konania, skonštatovala polícia.

„V záujme polície nie je vyvolávať paniku, ale pôsobiť preventívne. Aj preto dávame tieto informácie do pozornosti, aby sme informovali rodičov. Je potrebné upozorniť deti, aby sa s cudzími ľuďmi nedávali do reči, aby si od nikoho nebrali žiadne veci a nenasadali k cudzím ľuďom do auta,“ odporučila polícia, ktorá upozornila aj školy a školské zariadenia v okrese Komárno.