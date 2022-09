Desiata školáka nemôže nahradiť raňajky, dôležité sú aj tekutiny

Deti by desiatu mali skonzumovať zhruba po troch hodinách od raňajok, zvyčajne cez veľkú prestávku v škole, keď majú dostatok času nerušene doplniť vydané kilojouly. Pre TASR to uviedla vedúca sekcie ochrany a podpory zdravia a špecializovaných činností Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Jana Hamade.

V prípade desiatej je podľa odborníčky na výber z mnohých variantov - slanej, ako aj sladkej chuti. „Ideálna desiata je kombináciou ovocia alebo zeleniny s bielkovinou, pomôže deťom lepšie sa zasýtiť, než keby jedli samotné ovocie či zeleninu,“ povedala.

Kvalitná desiata pre dieťa má pozostávať z celozrnného pečiva, nátierky alebo syra, porcie zeleniny a ovocia a hodnotného nesladeného nápoja. „To všetko predstavuje zložky potravy, ktoré dodajú organizmu optimálne množstvo výživných látok (bielkoviny, tuky, cukry), ale aj vitamínov a minerálnych látok,“ uviedla Hamade.

Z minerálnych látok je pre vyvíjajúci sa organizmus najvýznamnejší vápnik, ktorého zdrojom sú najmä mlieko, mliečne výrobky, syry a jogurty, preto v rámci pestrosti stravy by mali rodičia zaradiť na desiatu aj mlieko a mliečne výrobky. „Z mliečnych výrobkov sú veľmi hodnotné probiotické a acidofilné výrobky. Denná porcia by nemala byť väčšia ako 50 gramov,“ priblížila odborníčka z ÚVZ.

„V prípade, má dieťa chuť na sladké, cukry je vhodné doplniť formou sladkého pečiva, prípadne sušienok, sušeného ovocia a cereálnych sladkých tyčiniek namiesto tučných múčnikov a cukroviniek,“ povedala Hamade. Odborníčka uviedla, že ako zdroj rýchlej energie na lepšiu výkonnosť je možné školákom pribaliť do desiatového boxu sladké pečivo, prípadne sušienky, sušené ovocie a cereálne sladké tyčinky namiesto tučných múčnikov a cukroviniek.

Rodičia by nemali zabúdať na dostatok tekutín a mali by sa preto snažiť pripraviť deťom nápoj do školy doma, najlepšie bez použitia cukru. „Je žiaduce naučiť dieťa dodržiavať pitný režim, inak môže byť dehydrované, unavené a nebude sa vedieť koncentrovať na školské povinnosti,“ dodala Hamade.