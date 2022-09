WHO: Dlhým covidom zrejme v EÚ trpelo 17 miliónov ľudí

Tento stav trápil skôr ženy než mužov, oznámila v utorok Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). TASR informuje podľa správy agentúry AP.

Výskum pre európsku pobočku WHO nedal jasnú odpoveď na to, či prejavy po nákaze koronavírusom boli bežnejšie u zaočkovaných alebo u nezaočkovaných ľudí. Kritériá pre dlhý covid - keď príznaky v roku 2020 a 2021 trvali aspoň tri mesiace - splnilo najmenej 17 miliónov ľudí, uviedla WHO v správe.

„Milióny ľudí v našom regióne, do ktorého patrí Európa a stredná Ázia, trpia vysiľujúcimi príznakmi mnoho mesiacov po prvom ochorení na covid,“ povedal regionálny riaditeľ WHO pre Európu Hans Henri P. Kluge na tlačovej konferencii v izraelskom Tel Avive.

Výskumný model ukazuje, že ženy majú dvakrát vyššiu pravdepodobnosť výskytu dlhého covidu ako muži. Toto riziko sa dramaticky zvyšuje medzi hospitalizovanými s ťažkým priebehom nákazy, píše sa v správe. Podľa doterajších údajov sa dlhý covid rozvinie u jednej z troch žien a u jedného z piatich mužov.

„Vedieť, koľko ľudí je týmto stavom postihnutých a ako dlho, je dôležité pre zdravotné systémy a vládne úrady, aby pripravili rehabilitačné a podporné služby,“ uviedol Christopher Murray, riaditeľ Inštitútu pre meranie a vyhodnocovanie zdravia (IHME), ktorý výskum spracoval pre WHO. Výskum ponúka odhady a nie skutočné počty takto zasiahnutých ľudí.

Väčšina ľudí sa po ochorení na covid úplne uzdraví. Ale utorková správa európskej pobočky WHO odhaduje, že u desať až 20 percent pacientov sa dlhodobo prejavujú príznaky ako únava, dýchavičnosť a narušená poznávacia schopnosť.