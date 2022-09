Ako sa raz a navždy zbaviť zápachu zo smetného koša: Postačí vám lacná položka z potravín

Nepríjemným a zdanlivo nevyhnutným údelom košov s odpadkami je ich zápach. Ak raz používame odpadkový kôš na odstránenie zvyškov z obeda, odrezkov zo surového mäsa či šupky zo zemiakov, musíme počítať s tým, že skôr či neskôr sa v jeho okolí vyskytne nepríjemná aróma, ktorá dokáže pokaziť dojem z celej kuchyne.

Vďaka lacnému triku sa viac zápachu v kuchyni nemusíte báť. Podelila sa oň TikTokerka Suejalli, pričom jej 30-sekundové video si získalo už niekoľko desiatok tisíc pozretí.

Základom triku, ako sa zbaviť pachu z odpadkov, je plátok chleba. „Mama vyniesla odpadky, takže do koša vloží chlieb,“ komentuje Suejalli postup.

Predtým, ako na dno koša uložíte chlieb, ho treba namočiť do octu. „Odpudzuje to larvy a muchy,“ tvrdí autorka videa. „Takže ho položte do koša a potom na vrch vložte vrece na odpadky.“

Mnohí z používateľov sociálnej siete kritizovali zvolený postup, pričom tvrdia, že chlieb namočený do octu naopak priláka hmyz a jeho zárodky. Podľa viacerých stačí naliať trochu octu priamo na dno vreca alebo namiesto chleba opakovane použiť špongiu.

Suejalli odpovedala na kritické komentáre ďalším videom, v ktorom ukázala odpadkové koše po niekoľkých dňoch od vyprázdnenia. Chlieb nakoniec naozaj neprilákal žiadne larvy ani muchy.