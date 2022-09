Tieto dva druhy mäsa výrazne zvyšujú riziko vzniku cukrovky

K vzniku cukrovky dochádza, keď telo nie je schopné premieňať cukor v krvi na energiu. V prípade, že sa ochorenie nelieči, môže vyústiť až do život ohrozujúcej amputácie končatín a smrti.

K často spomínaným spúšťačom diabetu patrí cukor a tuk konzumovaný v nadmerných dávkach. K menej známym faktorom však patrí aj hémové železo, ktoré možno nájsť vo vysokom zastúpení v niektorých druhoch mäsa.

Priveľa železa v krvi: Symptómy sa prejavia aj na koži

Mäso sa oddávna démonizuje kvôli vysokému obsahu tukov. Je totiž dokázané, že ich nasýtená verzia, ktorá sa nachádza aj v spracovaných jedlách, vedie k zvýšeniu podielu tuku v oblasti pása, a teda aj rizika cukrovky.

Výskum z roku 2017 vrhá tieň podozrenia aj na červené mäso a hydinu, za čo podľa autorov môže „vyšší obsah hémového železa v týchto druhoch mäsa“. Zistenie nadväzuje na štúdiu z roku 2013, ktorá takisto našla spojitosť s hémovým železom a zvýšeným rizikom cukrovky.

Vedci zatiaľ neprišli na to, akým spôsobom je prepojené hémové železo s chronickým ochorením, no dôkazy zatiaľ svedčia o tom, že prítomnosť minerálu v organizme ovplyvňuje oxidačné poškodenie DNA, čo by teoreticky mohlo vyvolať inzulínovú rezistenciu alebo nedostatok inzulínu.

Podľa vedcov je intenzita prepojenia medzi cukrovkou a hémovým železom úmerná výške dávky, preto čím viac takéhoto železa v krvi máme, tým náchylnejší sme na vznik ochorenia. Hémové železo je okrem toho považované za rizikový faktor vzniku niekoľkých typov rakoviny, vrátane rakoviny pankreasu, hrubého čreva a pľúc.

Železo, ktoré je kľúčovou zložkou pre udržiavanie zdravia krvi, má dve základné formy – hémovú a nehémovú. Hémové železo sa nachádza predovšetkým v mäse zo zvierat, teda v červenom mäse, hydine a rybách. Nehémové železo možno zas nájsť v celozrnných potravinách, orechoch, semenách, strukovinách či listovej zelenine.