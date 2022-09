Súdny znalec spochybnil pravosť podpisu Babišovho syna na kľúčovej listine

Znalec na utorkovom pojednávaní uviedol, že našiel podobnosti s písmom bývalého premiéra. Ten falšovanie podpisu odmietol. Informuje spravodajkyňa TASR v Prahe na základe informácií zo servera Seznam Zprávy a stanice ČT24.

„Zhoda údajného podpisu Andreja Babiša mladšieho s jeho otcom je pomerne vysoká,“ vypovedal písmoznalec. Zdôraznil však, že nemal dostatok porovnávacieho materiálu. Ako prekážku označil, že podpisy delilo niekoľko rokov a takomto časovom rozsahu sa podľa neho nedá vylúčiť zmena v podpise.

„Zásadne odmietam, že by som to podpísal. Pán súdny znalec jednoznačne nepotvrdil, že by som falšoval nejaký podpis,“ reagoval na znalca expremiér Babiš.

Sudca Jan Šott oznámil, že by sa mala znovu preveriť pravosť podpisu Andreja Babiša mladšieho. Žalobca Šaroch uviedol, že sa tým bude zaoberať.

Na súde v utorok vypovedal aj súdny znalec Vítězslav Hálek, ktorý spracovával ekonomický posudok a zaoberal sa finančnou sebestačnosťou firmy. „Z tabuľky je zrejmé, že v roku 2013 bola firma zadlžená a mala skončiť v úpadku,“ uviedol Hálek. Podľa neho fungovala iba vďaka peniazom z holdingu Agrofert. Babiš znalca označil za nedôveryhodného.

Súd v dotačnej kauze Čapí hnízdo sa začal v pondelok. Bývalá manažérka farmy Jana Nagyová je obžalovaná zo spáchania dotačného podvodu a z poškodzovania finančných záujmov EÚ, Andrej Babiš z napomáhania k podvodu. Sudca Jan Šott však v pondelok uviedol, že bude zvažovať rozšírenie právnej kvalifikácie. Bývalý premiér by tak mohol čeliť obžalobe z poškodzovania finančných záujmov EÚ.

V stredu by na súde mala vypovedať Babišova druhá manželka Monika a dcéra Adriana. Výpoveď syna Andreja je naplánovaná na piatok. Žije v zahraničí a nie je isté, či sa na súd dostaví.