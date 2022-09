Prevádzka letiska Poprad je podľa ministerstva dopravy neistá

Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR v utorok odošle podnet na zvolanie ďalšieho mimoriadneho valného zhromaždenia. Po stretnutí so zamestnancami o tom informovala štátna tajomníčka MDV Katarína Bruncková s tým, že predstavenstvo ho musí zvolať do 30 dní.

„Je to vážny problém a osud zamestnancov, regiónu a tohto letiska je v rukách troch ľudí - zástupcov minoritných akcionárov, mesta Vysoké Tatry a mesta Poprad a riaditeľa letiska, ktorý musí dať súčinnosť k zvolaniu ďalšieho mimoriadneho valného zhromaždenia,“ objasnila Bruncková. Ak do 30. septembra nedôjde k vyriešeniu situácie, letisko ostane bez zamestnancov a je tak podľa nej ohrozená jeho ďalšia prevádzka.

Šéf tamojších odborov Michal Pavelka aj napriek posledným udalostiam verí, že sa podarí situáciu na letisku vyriešiť. „Hovorili sme pánovi riaditeľovi, že nad zákonom je ešte etika a morálka a mal by to brať do úvahy, 80 percent ľudí ho tu nechce a on sa drží zubami, nechtami, nerozumieme, o čo tu ide,“ uviedol. Dodal, že o situácii na letisku ešte na začiatku informovali aj minoritných vlastníkov, tí tak podľa neho mali dostatok času to vyhodnotiť a zaujať jasné stanovisko. Rozhodnutie mesta Vysoké Tatry aj samotného riaditeľa zamestnancov prekvapilo, na svojich výpovediach teda stále trvajú a plynie im výpovedná lehota.

Pondelkové (12. 9.) mimoriadne valné zhromaždenie obštrukciou zmaril podľa rezortu minoritný vlastník mesto Vysoké Tatry. Dujava v pondelok stiahol svoju rezignáciu na funkciu člena predstavenstva, preto bolo potrebné zmeniť program mimoriadneho valného zhromaždenia a odvolať ho. K tomuto bodu sa však zasadnutie podľa rezortu nedostalo, keďže zástupca mesta Vysoké Tatry sa zdržal hlasovania.

„Je pre nás ako majoritného vlastníka nepochopiteľný postoj minoritného akcionára i samotného riaditeľa, ktorý v pondelok vzal späť svoju demisiu,“ povedala Bruncková. Rezort pred stretnutím podľa nej komunikoval s oboma akcionármi, ktorí ho uistili, že majú záujem, aby letisko ďalej fungovalo a podporia hlasovanie. „Prečo nakoniec došlo v priebehu valného zhromaždenia k zmene ich rozhodnutia, na to nemáme odpoveď,“ skonštatovala.

Deklarovala, že štát má záujem, aby letisko fungovalo, keďže doň vkladá nemalé finančné zdroje. „Je pre nás alarmujúce, prečo menšinoví akcionári jednoznačne nevyjadria podporu a súhlas na riešenie tejto situácie,“ skonštatovala Bruncková. Problém vidí najmä v stanovách letiska, keď zmeny musia odsúhlasiť všetci akcionári bez ohľadu na majetkový podiel. „Myslím si, že pán riaditeľ by si mal vstúpiť do svedomia, čo ho k tomuto konaniu vedie,“ uzavrela štátna tajomníčka.

Mesto Vysoké Tatry nemalo pred valným zhromaždením dostatok času preveriť si predložené informácie, reagoval právnik mesta Peter Brincko. Mesto podľa neho verí, že na zasadnutí riadneho valného zhromaždenia spoločnosti 30. septembra už bude minoritný akcionár disponovať všetkými potrebnými informáciami pre riadny výkon jeho akcionárskych práv.

„Podľa informácií od riaditeľa ministerstvo už v dostatočnom predstihu pred konaním pondelňajšieho valného zhromaždenia disponovalo vyjadreniami riaditeľa letiska ku skutočnostiam, ktoré mali byť dôvodom pre jeho odvolanie. Ministerstvo napriek uvedenému mesto o nich neinformovalo, a tak do poslednej chvíle pred konaním zhromaždenia malo iba jednostranné informácie prezentované v médiách,“ skonštatoval Brincko.

Mesto Vysoké Tatry sa podľa neho zdržalo hlasovania o otázke, o ktorej sa podľa samosprávy ani nemalo hlasovať. „Ministerstvo totiž vyvolalo hlasovanie o tom, či akcionári súhlasia s konaním valného zhromaždenia napriek chybám pri jeho zvolávaní. Mesto Vysoké Tatry má za to, že o uvedenom sa na valnom zhromaždení nehlasuje. Ak má akcionár výhrady k spôsobu zvolávania valného zhromaždenia, môže vzniesť námietky do zápisnice. Mesto Vysoké Tatry žiadne námietky počas konania valného zhromaždenia nevznieslo a má teda za to, že ministerstvo uznalo pochybenie pri zvolávaní valného zhromaždenia a valné zhromaždenie sa ukončilo,“ objasnil Brincko. K hlasovaniu o tom, či má byť riaditeľ odvolaný z funkcie podľa neho nedošlo, keďže otázka ani nebola súčasťou programu zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia.