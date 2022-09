8 mýtov o všiach, o ktorých by ste mali vedieť

Vši žijú s ľuďmi už od pradávna, preto mnohí vymysleli rôzne osvedčené recepty a mýty, ktoré v skutočnosti všiam iba prospievajú. Tu je niekoľko neprávd, o ktorých by mali vedieť najmä rodičia malých detí.

Mýtus č. 1: Vši sú znakom zanedbania starostlivosti o dieťa alebo zlej hygieny

Fakt: Vši nesúvisia s hygienou a môže ich chytiť a prenášať každý. V skutočnosti voš uprednostňuje čistejšie vlasy. Všiam sa horšie darí v neudržiavaných, neumytých a mastných vlasoch, hoci stále na nich dokážu prežiť.

Mýtus č. 2: Keď nájdete vši, musíte vyčistiť celý dom vrátane posteľnej bielizne, uterákov a oblečenia

Fakt: Žiadna zdravá voš nezlezie z hlavy na posteľnú bielizeň, uteráky alebo oblečenie. Všetky vši nájdené na týchto povrchoch sú buď choré, alebo náhodne spadli. Akonáhle je voš odobratá od svojho hostiteľa, rýchlo sa dehydruje a zahynie behom asi 8 až 12 hodín. Takže čistenie celého domu od vší je zbytočné.

Mýtus č. 3: Vši nehryzú

Fakt: Podobne ako komáre a iný hmyz, ktorý sa živí krvou, aj vši štípu. Dokážu sa zahryznúť do kože, aby našli krvné kapiláry, z ktorých sa môžu kŕmiť. Vši vstrekujú sliny do rany, aby zastavili zrážanie krvi. Časť ich slín zostane v rane a to môže vyvolať imunitnú reakciu, ktorá u niektorých ľudí spôsobí svrbenie.

Foto: PPK_studio/Shutterstock.com

Mýtus č. 4: Vši žijú aj na psoch a mačkách

Fakt: Vši môžu žiť iba na ľudských hlavách, nemôžu žiť na zvieratách. Psy a mačky majú svoj vlastný druh vší, ale ten je veľmi zriedkavý.

Mýtus č. 5: Vši skáču alebo lietajú z jedného dieťaťa na druhé

Fakt: Vši nemajú krídla a ich nohy rastú do bokov, takže nemôžu skákať ani lietať. Prenášajú sa z hlavy na hlavu veľmi tesným kontaktom. Ak na niekom uvidíte skákajúci hmyz, môže to byť blcha z mačky alebo psa.

Mýtus č. 6: Hnidy a vši sú rovnaké

Fakt: Mnoho ľudí používa „vši“ a „hnidy“ na označenie parazitov sajúcich krv. Avšak vši sú drobný hmyz, ktorý žije vo vlasoch. Zatiaľ čo hnidy sú prázdne obaly na vajíčka pripevnené k vlasom, z ktorých sa liahnu vši.

Foto: khunkorn/Shutterstock.com

Mýtus č. 7: Všetky vši sú mikroskopické a majú rovnakú veľkosť

Skutočnosť: Vši sa líšia veľkosťou podľa ich štádia vývoja. Novo vyliahnuté vši sú naozaj ťažko viditeľné, no počas nasledujúcich desiatich dní vyrastú v dvoch ďalších vývojových štádiách až do dospelosti, keď sú veľké 2,5 až 3 mm (približne rovnaká veľkosť ako sezamové semienko).

Mýtus č. 8: Vši majú vždy čiernu farbu

Fakt: Zvyčajne sú vši priesvitné alebo bledej, sivastej farby. Niektoré vši majú na koži tmavšie škvrny a väčšinou majú tmavý pruh z krvi, ktorá vypĺňa ich vnútro, čo je vidieť cez kožu.

Foto: devil79sd/Shutterstock.com

Čo spôsobuje vši?

Deti vo veku od šiestich do 13 rokov s najväčšou pravdepodobnosťou chytia vši kvôli tomu, ako sa stýkajú. Deti sa pravdepodobne miešajú s viacerými sociálnymi skupinami ako dospelí a fyzicky sú bližšie k ostatným deťom, čím sa zvyšuje riziko, že sa prostredníctvom dotýkajúcich sa hláv prenesú vši.

Ako sa zbaviť vší

Raz týždenne by ste mali kontrolovať vlasy svojho dieťaťa pomocou plastového hrebeňa (so zubami nie viac ako 0,3 mm od seba). Ak nájdete živú voš, mali by ste si z lekárne kúpiť prostriedok proti všiam. Každý v domácnosti by mal byť skontrolovaný a následne ošetrený len vtedy, ak má vši. Ďalšia kontrola by sa mala vykonať týždeň po aplikácii a liečbu by ste mali zopakovať druhýkrát, aby ste zabili všetky vši, ktoré sa počas toho času vyliahli z preživších vajíčok.