Srbského prezidenta Vučiča pozvali na pohreb britskej kráľovnej Alžbety II.

V závislosti od nadchádzajúcej cesty Vučiča do New Yorku na zasadnutie Valného zhromaždenia OSN sa na pohrebe, ktorý sa bude konať 19. septembra v Londýne, zúčastní samotný prezident alebo srbská premiérka Ana Brnabičová.

Alžbeta II. zomrela vo štvrtok 8. septembra vo veku 96 rokov. Jej syn a následník britského trónu princ Charles sa automaticky stal novým kráľom, Karolom III.

Štátny pohreb kráľovnej sa bude konať v pondelok 19. septembra o 11.00 h miestneho času (12.00 h SELČ). Očakáva sa, že sa na ňom zúčastnia desiatky prezidentov, kráľov, kráľovien a premiérov z celého sveta.

Svoju účasť už prisľúbili šéf Bieleho domu Joe Biden, japonský cisár Naruhito či prezidenti Turecka a Brazílie Recep Tayyip Erdogan a Jair Bolsonaro.

V škótskom Edinburghu v pondelok previezli rakvu zosnulej kráľovnej Alžbety II. do miestnej katedrály. V smútočnom sprievode za rakvou kráčal Alžbetin syn, nový panovník Karol III.

Rakva so zosnulou kráľovnou bude v Edinburghu vystavená na 24 hodín so štátnymi poctami. V utorok ju majú previezť do Londýna.