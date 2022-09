Pozor na červené varovanie na vašich Android telefónoch. Čo to znamená?

Na internete musíme byť naozaj ostražití. Možno sa to nezdá, ale nebezpečenstvo môže číhať za každým kliknutím. Preto je dobré využívať nástroje, ktoré sa postarajú o našu bezpečnosť. Spoločnosti tieto nástroje pravidelne vylepšujú a inak tomu nie je ani v prípade spoločnosti Google. Tá je doma v oblasti prehliadačov a stojí za operačným systémom Android, ktorý používajú miliardy používateľov po celom svete.

Jedným z týchto opatrení na zlepšenie bezpečnosti je červená varovná obrazovka pri prezeraní škodlivých internetových stránok. Ak sa snažíte pristúpiť na nejakú podozrivú internetovú stránku z prehliadača Chrome vo svojom telefóne, zobrazí sa vám červená stránka s varovaním, že táto stránka obsahuje malvér. Teda škodlivý softvér, ktorý sa chce dostať k vašim údajom, heslám a ďalším informáciám. Mali by ste sa teda vyhnúť návšteve takejto stránky, sami sa ale môžete rozhodnúť, že na ňu chcete ísť.

Čo je to za funkciu? Je to funkcia nazvaná Bezpečné prehliadanie, ktorá slúži na to, aby ste mohli po internete surfovať bez obáv z toho, že sa stanete cieľom kybernetického útoku. Samotný internetový prehliadač vás takto chráni pred škodlivými stránkami a súbormi.

Foto: https://safebrowsing.google.com

Ako si aktivovať a skontrolovať Bezpečné prehliadanie?

Ak chcete skontrolovať nastavenia Bezpečného prehliadania, najprv na svojom zariadení s Androidom otvorte aplikáciu Google Chrome. Potom klepnite na Viac (tri bodky) a potom na Nastavenia (ozubené koliesko). Teraz vyberte Ochrana súkromia a zabezpečenie a potom Bezpečné prehliadanie. Potom si môžete vybrať úroveň Bezpečného prehliadania, ktorú chcete použiť.

K dispozícii sú tri rôzne úrovne: