Šefčovič ponúkol Británii obmedzenie hraničných kontrol v Severnom Írsku

Podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič, ktorý vedie v mene EÚ pobrexitové rokovania s Britániou, navrhol, že by sa mohol obmedziť počet colných kontrol tovaru prechádzajúceho cez Írske more. Šefčovič to povedal v pondelňajšom rozhovore pre denník The Financial Times (FT).

Takéto (fyzické) kontroly by sa podľa jeho slov vykonávali len v prípadoch, pri ktorých by existovalo odôvodnené podozrenie z nelegálneho obchodu, respektíve pašovania tovaru, ako napríklad ilegálnych drog, či prevážania nebezpečných hračiek alebo napríklad jedovatých potravín.

Podpredseda EK pre medziinštitucionálne vzťahy na dôvažok povedal, že medzi požiadavkou Spojeného kráľovstva, aby neexistovali „žiadne kontroly“ a uvedeným návrhom EÚ, počítajúcim len s „minimálnymi kontrolami“, nie je takmer nijaký rozdiel.

V súlade s tzv. severoírskym protokolom, ktorý je súčasťou brexitovej dohody, sa Severné Írsko aj naďalej vzťahuje súbor pravidiel EÚ o colnej únii a jednotnom trhu, pričom tovar prichádzajúci zo zvyšku Británie podlieha colným kontrolám.

Tento režim bol zavedený preto, aby sa zabránilo obnoveniu tzv. tvrdej hranice medzi Severným Írskom a Írskom, ktoré je členskou krajinou EÚ. Zároveň sa tak však vytvára hranica v Írskom mori – medzi Severným Írskom a zvyškom ostrovnej monarchie, čo kritizuje vláda v Londýne.