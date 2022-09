Via Iuris vyzýva poslancov, aby odmietli návrh novely zákona o EIA

Navrhované zmeny podľa Via Iuris nezastavia špekulantov a neprimerane zvýhodnia investorov. Obmedzia najmä práva aktívnych ľudí ovplyvniť výstavbu vo svojom okolí a obmedzia aj možnosti odborných orgánov chrániť verejné záujmy, poukazuje.

„Návrh novely zákona o EIA je hanebný nielen preto, lebo obmedzuje práva verejnosti a neprimeraným spôsobom zvýhodňuje investorov. On navyše vôbec nevyrieši problém so subjektmi, ktoré zneužívajú právo, lebo tí si svoje dohody budú uzatvárať aj naďalej v povoľovacích konaniach, ktoré nasledujú po procese EIA,“ upozornila advokátka Eva Kováčechová, ktorá spolupracuje s Via Iuris.

Právnická organizácia považuje za šokujúce, že koaliční poslanci navrhli novelu zákona, ktorá namiesto špekulantov obmedzí práva aktívnych občanov. Novela obmedzuje práva verejnosti a zvýhodňuje investorov. Návrhy sú podľa Via Iuris v rozpore so smernicou Európskej únie o EIA a v rozpore s Aarhuským dohovorom. Tvrdí, že obmedzujú aj možnosti odborných štátnych orgánov vyjadrovať sa počas procesu EIA.

Na Slovensku podľa Via Iuris pôsobí minimálne jeden subjekt, ktorý zneužíva práva verejnosti zapájať sa do procesu EIA a iných povoľovacích konaní. „To však neznamená, že pre jedného človeka, ktorý takéto postupy používa, je potrebné upraviť zákony tak, aby obmedzili práva celej verejnosti,“ skonštatovala. Organizácia dodala, že poslanci to navrhujú spôsobom, ktorý nijako nezabráni zneužívaniu práva.

Poslanci posunuli novelu, ktorá upravuje niektoré zákony v súvislosti so zrýchlením niektorých konaní, do druhého čítania. Malo by sa tak zabrániť šikanóznym obštrukciám zo strany verejnosti. Novelou sa má zachovať právo verejnosti vyjadrovať sa k správe vecí verejných, ale zároveň vytvoriť predpoklady, aby toto právo bolo v rovnováhe s právom vlastníkov nehnuteľností na získanie rozhodnutí v reálnom čase.