Jaroslav Naď na výročie útoku na WTC vyzval na zastavenie agresie v akejkoľvek podobe

„Aj dnes vidíme, aké dôležité je nepodceňovať hrozby, byť zodpovedne pripravení na krízové situácie a pevne stáť za záujmami slobody a demokracie. Bez mieru a základného bezpečia nefunguje v krajine nič,“ skonštatoval Naď. Dodal, že vážna situácia v jednej krajine dokáže ovplyvniť aj celé svetové spoločenstvo a svet je globálne prepojený viac ako kedykoľvek predtým. „Tak, ako sa zmenilo bezpečnostné prostredie po útokoch na Svetové obchodné centrum, Pentagón a v Pensylvánii, tak sa zmenila bezpečnostná klíma pre udalosti ostatných mesiacov na Ukrajine,“ podotkol.

Ministerstvo zahraničných vecí v súvislosti s výročím deklarovalo, že Slovenská republika a jej diplomacia bude naďalej stáť po boku Spojených štátov, spojencov a partnerov v boji proti terorizmu v akejkoľvek forme a pri ochrane hodnôt. „Tieto barbarské útoky na naše hodnoty ľudskosti a demokracie namierené proti celému demokratickému a civilizovanému svetu, ktorého pevnou súčasťou je aj Slovensko, nám pripomínajú, čo sa stane, ak necháme nenávisti, ideológii a netolerantnosti v spoločnosti voľný priebeh,“ komentovalo na sociálnej sieti.

Ministerstvo vnútra (MV) SR upozornilo, že teroristi od roku 2001 nedosiahli svoj cieľ. „Nebojíme sa, cestujeme bezpečnejšie po celom svete. Vieme, čo znamená čeliť terorizmu. Vieme spoločne so spojencami a partnermi predvídať, plánovať a reagovať na situácie, v ktorých je potrebné postaviť sa reálnemu zlu,“ uviedlo. Ako zdôraznilo, odpoveď NATO bola po 11. septembri 2001 jednoznačná - útok na jedného je útokom na všetkých.

V nedeľu si Spojené štáty pripomínajú 21. výročie teroristických útokov z 11. septembra 2001. Pätnásť mužov unieslo dopravné lietadlá komerčných leteckých spoločností a narazilo nimi do mrakodrapov Svetového obchodného centra (WTC), prezývaných Dvojičky, v New Yorku, do Pentagónu a jedno skončilo v poli v štáte Pensylvánia. Za útokom boli islamisti z teroristickej siete al-Káida.