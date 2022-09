Matovič: Krúžkovné nebude možné spustiť od januára 2023

Za nespustenie krúžkovného viní Matovič odchádzajúceho ministra školstva Branislava Gröhlinga (SaS). „Zakázal zamestnancom ministerstva na zavedení krúžkovného čokoľvek robiť,“ zdôraznil na sociálnej sieti.

Navrhuje, aby bolo 60 eur určených na krúžky poskytnutých rodinám v hotovosti. „Navyše, urobíme zmeny, ktoré rozšíria možnosť mať 200 eur na dieťa na všetky deti od 0 do 18 rokov. Prídavok na dieťa zvýšime z júnových 25 eur na 60 eur. Plus daňový bonus zvýšime až do 140 eur,“ avizuje. Verí, že sa nájdu v pléne parlamentu poslanci, ktorí to podporia.

Na základe už schváleného zákona o financovaní voľného času dieťaťa by mali dostať deti od päť do 18 rokov na voľnočasové aktivity 60 eur mesačne. Upravuje sa tiež suma daňového bonusu, zároveň sa zvyšuje aj prídavok na dieťa a upravuje systém jeho vyplácania. Ak dieťa nebude chodiť do školy, výška prídavku má byť len polovičná.

Prezidentka SR Zuzana Čaputová na Ústavnom súde napadla sporné časti protiinflačného balíčka v rámci novely zákona o financovaní voľného času dieťaťa. Okrem iného upozorňuje, že zníženie prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na polovicu v čase, keď namiesto rodiča prijíma tieto dávky osobitný príjemca, je v rozpore s Dohovorom o právach dieťaťa.