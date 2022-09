Vedci odhalili tajomstvo pyramíd v Gíze

Tajomstvo toho, ako starovekí Egypťania pred 4 500 rokmi postavili Veľkú pyramídu v Gíze, bolo konečne odhalené. Archeológovia sa dlho zamýšľali nad tým, ako Egypťania presúvali žulové bloky používané na stavbu pyramíd.

Ukázalo sa, že táto civilizácia prepravila obrovské kamene použité na stavbu pyramíd pomocou zložitého systému vodných kanálov. Dvoj až troj-tonové kamene boli na člnoch prepravované po vodných cestách, ktoré boli spojené s riekou Níl. Predpokladá sa, že boli presunuté najmenej 10 kilometrov od kameňolomu južne od Gízy neďaleko Káhiry.

Predtým sa predpokladalo, že na ťahanie blokov cez púšť sa používali obrovské sane. Teraz vedci našli dôkaz, že blízko miesta, kde sa nachádza Chufuova pyramída v Gíze, tiekol dávno stratený kanál Nílu.

Chufuvova vetva Nílu sa využívala na prepravu 2,3 ​​milióna blokov predtým, ako okolo roku 600 pred Kristom vyschla. Zložitá séria kanálov a povodí umožnila prevážanie kameňov do pyramíd, chrámov a iných stavieb.

Každoročné záplavy naplnili vodné cesty a vytvorili prístavný komplex na úpätí náhornej plošiny v Gíze, uviedli vedci v štúdii publikovanej v časopise PNAS .

Ilustračné foto: Merydolla/Shutterstock.com

Archeológovia už dlho predpokladali, že bloky použité na stavbu Gízy absolvovali väčšinu svojej cesty po Níle. Presná povaha systému vodných ciest však bola dlho záhadou.

Výskumníci analyzovali vrstvy hornín obklopujúcich pyramídy, ako aj staré vzorky peľu zozbierané v ich blízkosti. To im umožnilo vytvoriť časovú os a tok Chufuovej vetvy, aby určili, že jej hladiny boli kedysi dostatočne vysoké na to, aby dosiahli Gízu.

Prívody museli byť dostatočne hlboké, aby udržali člny naložené obrovskými kameňmi nad vodou. Bez tohto ramena rieky by nebolo možné postaviť pyramídy pred tisíckami rokov, napísali vedci.

Okolo roku 600 pred Kristom Chufuova vetva vyschla v dôsledku meniacich sa podmienok prostredia, čím sa definitívne odrezali vodné cesty.

Chufuova pyramída v Gíze je jediným divom starovekého sveta, ktorý stojí dodnes. Je to najväčšia pyramída, aká bola kedy postavená a pripisuje sa faraónovi Chufuovi alebo Cheopsovi.

Stavba trvala 100 000 mužom 20 rokov a aj so súčasnou technológiou by bola výstavba skutočnou výzvou. To, ako ju Egypťania postavili, bolo celé desaťročia záhadou, pretože o stavbe existuje iba jeden záznam z prvej ruky.